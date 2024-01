I proclami vanno nel cassetto in attesa dell’arrivo di Tiong

Capirci sì, capricci no. Questo era stato il proclama di mister Colavitto alla vigilia di Ancona-Virtus Entella, e tale atteggiamento è stato ottenuto. Almeno in termini di dedizione, perché poi affermare che la prestazione c’è stata sembra eccessivo. E’ tempo di diffidare dei proclami e di puntare dritto all’obiettivo-salvezza, da parte di questo velivolo Ancona che continua a perdere quota: poi quando ad arrivare, entro gennaio, sarà il volo del presidente Tiong, potrebbero esserci amare sorprese. Parlando di proclami, ci riferiamo a premesse enunciate un po’ da tutti: quella che lo stadio Del Conero stesse diventando un "fortino", che la rosa imbastita quest’estate fosse più forte della precedente, che le difficoltà riscontrate sino a ottobre fossero responsabilità di un allenatore inadeguato. Ora, dopo la sconfitta interna contro i liguri degli ex Faggioli e Parodi, c’è da augurarsi che un effetto immediato lo inneschino le dichiarazioni dell’ad Roberta Nocelli nel comunicato di lunedì, che non lascia spazio a dubbi: la società è arrabbiata (parola che non rende l’idea come invece ha fatto la top manager), e le risorse per il riscatto sono da trovare all’interno del gruppo e della dirigenza con tutti - nessun escluso - chiamati a risponderne (a prescindere da altri interventi sul mercato, i famosi due arrivi tra cui il sempre menzionato Rolfini, aggiungiamo noi).

Visto che si è parlato, anche da parte del mister, degli episodi che girano contro l’Ancona, ci sentiamo di rimarcare un aspetto antipatico, ma a nostro avviso troppo poco sottolineato. Domenica abbiamo assistito a un ulteriore svarione arbitrale in occasione del fallo di Manzi su Moretti in area di rigore; non un semplice errore, perché tale intervento sarebbe stato confermato punibile dal check del Var, se fosse contemplato in questa categoria. Non sarebbe stata la stessa cosa per l’Ancona riprendere dal secondo tempo in probabile vantaggio di un gol e certamente con un uomo in più, dato che il biancoceleste sarebbe stato espulso. Ulteriore, perché dopo la gara interna contro il Cesena dello scorso anno, e dopo alcune di questa stagione (a Vercelli contro il Sestri Levante solo per fare un esempio), la sensazione di partite che Spagnoli e compagni giocano ad handicap comincia a farci sentire sciocchi se facessimo finta di non notare il problema.

Magari l’ad biancorossa potrà farsi sentire, oltre che in casa sua come ha fatto, anche presso il consiglio direttivo della Lega di Serie C del quale fa parte, solo per far notare ciò che viene tolto, per non rimarcare né chiedere nulla di più. Una volta tanto, invece, qualche episodio potenzialmente positivo matura nel prepartita di domenica prossima in trasferta contro il Gubbio: l’impegno infrasettimanale che la squadra di Braglia ha affrontato ieri contro la Recanatese, gara che sicuramente renderà più stanchi i rossoblù. Di questo extra-sforzo degli avversari, l’Ancona dovrà essere brava ad approfittare.

Gianmarco Minossi