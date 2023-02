I profughi hanno lasciato il posto ai migranti

Con i loro occhi grandi riempiono di amore i cuori dei soccorritori che se li sono visti arrivare e li hanno accolti. Provvedono con cura affinché abbiano il necessario per stare bene, per tentare di dimenticare l’inferno in terra che hanno vissuto. L’ospedale umanitario pediatrico di Loreto sta facendo spazio ai bambini e alle loro mamme appena sbarcati al porto di Ancona.

Al momento i piccoli sono 28, accompagnati dalle madri per lo più, in tutto una 50ina di persone. C’è anche qualche papà. La struttura si è "liberata" nelle ultime settimane. Da mesi ormai ospitava mamme e piccoli ucraini scappati dal conflitto che ancora imperversa nel loro Paese. Dall’inizio dell’anno però in tanti hanno fatto ritorno al proprio Paese, altri hanno trovato rifugio da famiglie o parenti già stabiliti in Italia. "Hanno perduto le loro case, i loro affetti e la loro quotidianità che si è tramutata in una spaventosa incertezza. Abbiamo profuso risorse, energie e passione in un progetto di accoglienza che si prende cura della vita soprattutto quella dei bambini ai quali questa guerra, orrenda come ogni altra, ha rubato la spensieratezza dell’infanzia quando, purtroppo, non ha rubato la vita", conferma la presidente Aoupi Nicoletta Tradati.

Il loro ricordo è vivo in coloro che li hanno accolti, gli stessi che oggi aprono le braccia ad altre persone che hanno bisogno. Sono per lo più nordafricani. Disciplinati, i piccoli appena arrivati si mettono in fila per avere un paio di scarpe. Suscitano commozione. Non parlano, se non per scambiare qualche parola con le loro mamme. Anche quelle donne non riescono a esprimersi e non è "solo" per la lingua che non comprendono. Hanno sofferto troppo, hanno avuto paura di morire in mare e di non toccare mai terra, anche quella straniera. Hanno visto la fine in volto e ne sono rimaste traumatizzate.

La forza però non manca loro, affatto, anzi, in quei volti c’è tutto il coraggio di chi ha tentato l’impossibile per fuggire. Una donna in particolare ha il volto ustionato, "cotto" dalle ore di viaggio in barca, da sole cocente da cui non ha potuto ripararsi. Ha preferito farsi riparo per il figlio. Stanno tutti bene però. "Come per l’accoglienza dei cittadini ucraini, ci muoviamo su disposizione della Prefettura e in stretta collaborazione con la Caritas di Senigallia. Siamo in attesa di ulteriori disposizioni per garantire il meglio per queste persone".

Silvia Santini