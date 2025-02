I progetti che guardano al futuro. La svolta digitale per quattro aziende adesso la firmano i nostri studenti

Consulenze su misura per avvicinare i giovani alla lettura, progetti per l’inclusione in quartieri multiculturali, esperienze di comunità e software per facilitare le prenotazioni al ristorante. Si è conclusa con successo la seconda edizione di Upskill Ancona, un’iniziativa promossa da Fondazione Cariverona e Upskill 4.0 che ha visto studenti universitari e degli ITS collaborare con aziende locali per sviluppare progetti di innovazione digitale. La presentazione dei prototipi finali si è tenuta questa settimana alla Mole Vanvitelliana. Il programma, della durata di quattro mesi, ha coinvolto quattro aziende del territorio: la Libreria Fogola, la Cartiera Manualis di Fabriano, il bistrot Zucchero a Velò e il ristorante La Cantinella di Ostra. Gli studenti, provenienti da tre ITS e dall’Università Ca’ Foscari Venezia, hanno lavorato a stretto contatto con gli imprenditori per ideare soluzioni creative e digitali alle sfide proposte dalle aziende.

Per la libreria Fogola: è stata sviluppata una strategia digitale per coinvolgere la comunità e avvicinare nuovi lettori, attraverso una newsletter dedicata, una campagna social e un servizio di consulenza personalizzata. Su Cartiera Manualis gli studenti hanno elaborato un report strategico per rafforzare il brand e renderlo più riconoscibile sul mercato, puntando su premiumization, narrazione ed esperienza. Zucchero a Velò ha ospitato l’iniziativa "Chissà com’è", un progetto di inclusione e diversità nel quartiere Piano, con eventi, murales interattivi e collaborazioni tra le diverse culture locali. Infine la Cantinella: è stato progettato "MyPrenota+", un software gestionale avanzato per migliorare l’esperienza di prenotazione del ristorante e hotel, accompagnato da una nuova identità visiva e una strategia di marketing mirata. "Siamo convinti che i giovani rappresentino una leva strategica per il rilancio dei nostri territori – ha dichiarato Filippo Manfredi, direttore generale di Fondazione Cariverona – Con Upskill Ancona vogliamo offrire alle nuove generazioni non solo un’opportunità formativa, ma anche un ruolo da protagonisti nel percorso di innovazione delle imprese". Selena Brocca, direttrice generale di Upskill 4.0, ha aggiunto: "Da questi progetti abbiamo avuto una straordinaria conferma: i giovani sono curiosi, ambiziosi e desiderosi di mettersi in gioco. Hanno un enorme potenziale, basta dar loro gli strumenti giusti e accompagnarli nel percorso".

Ilaria Traditi