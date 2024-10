I progetti di Garofalo: "Nuovo terminal crociere. I lavori sulle banchine si stanno sbloccando"

Il porto di Ancona è un unico, grande cantiere. Tante le opere da portare avanti, ma non mancano i ritardi. A partire dalle banchine, una buona parte delle quali sono di fronte ad alcune problematiche di tipo procedurale, tanto per confermare la delicatezza delle opere portuali.

Vincenzo Garofalo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico, andiamo con ordine partendo dall’intervento più importante e atteso: i lavori per la banchina 27, annunciati e presentati, stanno procedendo?

"Il cantiere sta già procedendo, sono stati portati due pontoni e si sta procedendo con gli escavi propedeutici alla grande opera. Finalmente lì qualcosa si è mossa in maniera decisiva dopo anni di contenziosi".

Nei mesi scorsi abbiamo visto movimento nell’area ex silos, per intenderci le banchine dalla 19 alla 21, ma adesso sembra che ci siano dei rallentamenti e che spesso il cantiere sia fermo, è così? E sulla 23, con tanto di vecchie gru di cui disfarsi?

"A me non risulta, le macchine stanno lavorando e il lavoro per il retro banchina mi risulta ben avviato. Per quanto concerne la 23 e le demolizioni delle vecchie gru, l’aggiudicazione dell’appalto è in corso d’opera, contiamo di affidare i lavori entro la fine del 2024".

Ora la nota dolente, i lavori sulla banchina 13. Lei in primavera aveva annunciato che l’opera sarebbe stata riconsegnata entro giugno, al massimo a inizio luglio scorso, in realtà ciò non è accaduto: cos’è successo e quali prospettive ci sono?

"Purtroppo sono stati necessari alcuni approfondimenti rispetto al progetto iniziale e ciò ha prodotto uno stop e ulteriori interventi tecnici. Siamo riusciti a raggiungere un accordo con l’impresa incaricata e pare che adesso, ce lo auguriamo, i lavori possano proseguire senza ulteriori intoppi".

Esiste un orizzonte temporale? "Il termine fissato per la fine del cantiere è febbraio 2025".

Ci sono poi altre opere che riguardano altrettanti contenitori, pensiamo all’ex Tubimar, all’ex Fiera, lo scalo Marotti e così via. Da dove vuole partire?

"Dalla nuova struttura operativa di cui ci stiamo occupando allo scalo Marotti a favore della Guardia di finanza, dell’Agenzia delle Dogane e degli spedizionieri. Siamo alla continua ricerca di spazi da mettere a disposizione dei privati, una richiesta continua. Per quanto riguarda l’ex Tubimar piano piano stiamo riportando la situazione alla normalità nell’area devastata dal terribile incendio (avvenuto la sera del 15 settembre 2020, ndr.). Proseguono le demolizioni e il recupero di altre parti. Per quanto riguarda la nuova stazione marittima e biglietteria da realizzare all’ex Fiera della Pesca c’è l’ok all’opera, questione di tempo e metteremo le mani anche lì. C’è anche una novità?".

Quale?

"Gli uffici stanno lavorando a un nuovo terminal croceristico alla banchina 15. Quello attuale non è adeguato al traffico, c’è necessità di cambiare. È in corso di realizzazione il progetto della nuova struttura, presto ci saranno novità".