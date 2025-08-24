I progetti rimasti al palo. Le "casette" ex Iacp tra bando delle periferie, degrado e cumuli di macerie

Occhio non vede, cuore non duole. Eppure chi vive o capita di passare nell’agglomerato residenziale delle così chiamate ‘casette’ ex Iacp, tra via Marchetti e via Pergolesi, il degrado assurdo continua a vederlo ogni giorno.

Per questo ieri abbiamo deciso di farci un giro, rendendoci conto che rispetto al passato la situazione del decoro non è migliorata. Certo, i problemi sorti in corso d’opera per recuperare le 14 palazzine a due piani incastrate tra gli Archi e via De Gasperi sono legati alle sorti del Bando Periferie. Problemi di natura amministrativa e, di conseguenza finanziaria.

In pratica i condomini, o meglio i proprietari di alcune di quelle casette, non riuscendo a partecipare alla ristrutturazione degli edifici hanno costretto Erap e quindi anche il Comune a rivedere i piani. Di fatto i plessi recuperati sono appena 2 al momento e crediamo che più in là di ciò non si andrà se non con tempi piuttosto lunghi.

Addirittura, visto l’impasse delle procedure, il Comune di Ancona ha deciso di stornare le risorse destinate a quelle opere mettendole sull’autostazione all’ex Verrocchio che però ha i suoi di problemi. Al netto di tutti i passaggi burocratico-amministrativi, di base c’è la vita di tutti i giorni di chi lì ci vive e la situazione non è conciliante.

Da settimane, forse mesi, dai lavori effettuati in precedenza si è creato una collinetta di rifiuti in cui dentro c’è di tutto: sfalci di alberi e canne, immondizia, stendini per gli abiti, biciclette, sanitari. E il vero problema è che nessuno la rimuove quella collinetta di rifiuti.

La corte interna a cui si accede a via De Gasperi è piena di cumuli di scavi del terreno dove dovrebbero essere messe nuove tubazioni, ma i lavori sono fermi da tempo (ieri mattina nessuno lavorava). A ogni passaggio di auto si alza una colonna di polvere contribuendo a rendere la zona invivibile. La cura delle aree interne, tra una casetta e l’altra lascia a desiderare, ma senza una manutenzione generale quell’area rischia di diventare peggiore di quanto non lo fosse prima dei progetti di recupero.

In parte dovrebbero essere gli stessi condomini a occuparsi del decoro, ma il contributo dovrebbe arrivare anche dall’amministrazione comunale. Specie nell’area del parcheggio proprio all’incrocio tra via Marchetti e via Pergolesi. In quello spazio ci sono le strisce blu gestite da Ancona Servizi che incassa i proventi della sosta, ma a cui non interessa tenere in ordine liberandosi della vegetazione fuori controllo.