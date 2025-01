I pronto soccorso sono strapieni: colpa dell’influenza

Un’ influenza bruttissima. Chi viene colpito alle vie respiratorie, chi all’apparato digerente, chi a tutti e due. Fatto sta che in queste ore nei pronto soccorso della provincia dorica si sta assistendo a una vera e propria invasione. Centinaia di persone si stanno riversando nelle sale di emergenza degli ospedali di Ancona, ma anche di Senigallia, Osimo, Jesi, Fabriano per tentare di ricevere le cure appropriate al virus che sta colpendo a raffica senza pietà.

Ieri la situazione era particolarmente critica al pronto soccorso di Torrette, il più grande della regione Marche. Il filtro che i medici di famiglia dovrebbero fare in queste circostanze, evidentemente non funziona a dovere. Tanto che chi ha qualche sintomo, la prima cosa che fa è recarsi al pronto soccorso.

A volte i casi influenzali sono per fortuna lievi, ma la presenza nelle sale di emergenze va inevitabilmente ad intasare il lavoro degli operatori del pronto soccorso che devono affrontare anche altri tipi di emergenza. L’influenza che sta girando in questo scorcio d’inverno è particolarmente aggressiva, tanto che alcuni medici di famiglia invitano i propri assistiti a premunirsi per tempo con la somministrazione di un vaccino ad hoc per evitare conseguenze più gravi. Dalle notizie che arrivano dai nostro pronto soccorso, è verosimile pensare che l’influenza stia raggiugendo il picco, continunando ad aggredire un numero sempre più consistente di persone. Un problema non da poco soprattutto se colpisce bambini e anziani che hanno difese più basse.