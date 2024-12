‘I Quadri Parlanti’ di Gaspare Spontini al Pergolesi

Al Teatro Pergolesi di Jesi oggi (ore 16) va in scena la replica della prima esecuzione assoluta in tempi moderni de ‘I Quadri Parlanti’ di Gaspare Spontini, dramma giocoso in due atti su libretto di Gaetano Bongiardino. Direttore della nuova produzione è Giulio Prandi, sul podio del Time Machine Ensemble. La regia è di Gianni Marras. La prima rappresentazione dell’opera fu nella primavera del 1800 al Teatro di Santa Cecilia a Palermo. Dopo oltre due secoli, l’opera torna in scena nella revisione critica a cura di Federico Agostinelli per le Edizioni Fondazione Pergolesi Spontini, con il contributo del Centro Studi per la Musica Fiamminga di Anversa.