I quartieri sollecitano la giunta comunale: asfalti e manutenzione del verde in primis

Al via il primo giro di incontri tra la nuova Amministrazione e i Consigli di quartiere di Osimo, con la riunione tenuta mercoledì per Osimo Stazione e Abbadia e il giorno seguente per Passatempo, Padiglione e Montoro. La sindaca Michela Glorio e la sua nuova Giunta, oltre a presentarsi ai cittadini, hanno ascoltato le richieste e le proposte dei Consigli. Numerose in entrambi i quartieri le richieste in merito alla manutenzione del verde e delle strade. Faranno seguito nelle prossime settimane dei sopralluoghi con gli assessori competenti per poter verificare i singoli casi e programmare gli interventi (asfalti, marciapiedi, sfalci, pulizia fossi) in ordine di priorità. Per quanto riguarda i tagli effettuati per la fibra ottica sul manto stradale all’Abbadia e in altre zone di Osimo, il Comune ha già inviato una diffida alla società che svolge i lavori affinché provvedano al ripristino immediato. L’Amministrazione si è impegnata in primis a verificare con la Provincia la possibilità di realizzare la bretella a Padiglione tra le vie Septempedana e di Jesi (in direzione Campocavallo), uno sfogo importante in termini viari tanto richiesto dalla popolazione, poi a valutare interventi migliorativi per la pista ciclabile "Lucio Bellezze", a definire la gestione del centro sociale "Andrea Strappini" a Passatempo, a riqualificare il campo da bocce a Passatempo e a riaprire i bagni pubblici in via Casette di Passatempo.

Alla Stazione la giunta ha detto che realizzerà attraversamenti pedonali sicuri sulla statale 16, verificherà la possibilità di acquisire tramite asta, se ancora possibile, il piano superiore del playpark, darà il via a manutenzione e miglioramento del parco "Augusto Mancinelli". Da definire la destinazione del contributo da parte della proprietà dell’Oasi, se per un centro di aggregazione sociale o per il restyling del parco "Chico Mendez".

Prossimo appuntamento lunedì a "Osimo 1 – versante Nord", il centro storico, per poi proseguire nel mese di luglio con tutti gli altri. Ieri al sindaca, assieme all’assessora all’Infanzia e alla Scuola, Simonetta Tirroni, ha portato un saluto alla scuola di infanzia del Borgo e al Grest della parrocchia della Misericordia per conoscere meglio dinamiche e necessità.