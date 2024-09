I ragazzi a scuola d’arte contemporanea

Prove d’artista per la decima edizione di E-straordinario for Kids, il progetto della Fondazione Ermanno Casoli - a cura di Marcello Smarrelli - realizzato in collaborazione con Elica, rivolto ai figli dei dipendenti dell’azienda. Un progetto che permette ai bambini di vivere un’esperienza formativa con l’arte contemporanea guidati da un artista. Questa edizione ha visto protagonista Anna Galtarossa con The smell factory , workshop che l’ha vista impegnata insieme alla sua squadra di giovani assistenti e ricercatori, ad esplorare il mondo degli odori, sperimentando la possibilità di materializzare qualcosa che per sua natura è aerea e immateriale. La giornata è iniziata con piccole lectures: esperti interni all’azienda hanno introdotto i piccoli partecipanti al processo di produzione industriale e al tema dell’aria, permettendogli di comprendere come vengono realizzati i sistemi di aspirazione di Elica. Interventi di specialisti esterni hanno illustrato il mondo degli odori e come questi vengono percepiti dal nostro sistema olfattivo. Sono seguiti esperimenti divertenti per testare l’aspirazione delle "puzze" e la visita all’Erp Elica Propulsion Laboratory, centro specializzato in cui i bambini hanno scoperto il funzionamento di tecnologie avanzate.