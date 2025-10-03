I ragazzi di coach Sorgentone sfidano il forte Porto Recanati

Seconda giornata della serie B Interregionale con la Pallacanestro Jesi che cerca il bis esterno dopo la vittoria, sofferta ma meritata, all’esordio al PalaTriccoli contro Gualdo Tadino e la Goldengas Senigallia che invece non può riscattare il ko del debutto (85-76 a Recanati, ma dopo un overtime) dovendo osservare il turno di riposo reso obbligatorio dalla presenza di un numero dispari di squadre nel girone D, dove le iscritte sono soltanto 15. Agli ordini degli arbitri Gaudenzi di Forlì e Lisotta di Pesaro, Jesi anticipa a domani sera, sabato alle ore 21, la sua seconda giornata rendendo visita al Porto Recanati al Palasport Enrico Medi: probabilmente l’avversario peggiore in questo momento visto che l’Attila oltre ad essere una big annunciata del torneo, pare anche in grande forma fin da subito: clamoroso infatti, per le dimensioni, il successo al debutto della squadra portorecanatese, che he espugnato un campo tradizionalmente difficile come quello del Val di Ceppo, con un eloquente 95-52, ben 43 punti di scarto sugli umbri. Squadra esperta l’Attila, con elementi di grande livello per la categoria come il play Caverni, il pivot Gamazo, gli esterni Sablich, Ciribeni, che la mettono, nei pronostici della vigilia, addirittura al numero 1 del ranking promozione secondo alcuni addetti ai lavori. Per Jesi, che in questo primo anno di B Interregionale punta a un buon torneo, magari centrando i playoff (prime otto), ma senza l’assillo di dover primeggiare, un match da affrontare con la mente serena e senza troppe pressioni.

Deve invece accontentarsi di una amichevole la Goldengas Senigallia di coach Petitto, non aiutata dal calendario: dopo la sconfitta, onorevole, al debutto sul campo di un’altra attesa protagonista del girone D, Recanati, il calendario ferma i biancorossi che dovendo osservare il turno di riposo hanno organizzato uno scrimmage con l’Urbania (domani, ore 15.15 al PalaPanzini, ingresso gratuito), quintetto di serie C. Senigallia tornerà sul parquet per match ufficiali la settimana prossima, nella terza di andata, giocando però ancora una volta in trasferta, contro il Gualdo Tadino. I tifosi biancorossi dovranno dunque attendere ancora un po’ prima di vedere all’opera al PalaPanzini la squadra 2025-26 per match di campionato: precisamente bisognerà aspettare domenica 19 ottobre, alle ore 18, quarta giornata di andata, quando a Senigallia salirà l’Amatori Pescara.

