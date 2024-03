I ragazzi di Fabbietti si arrendono al Forlì

3

CASTELFERRETTI

PARZIALI: 25-23, 16-25, 25-18, 25-23

QUERZOLI : Fabbri, Balducci, Del Grosso, N. Kunda, A. Pirini, D’Orlando, Soglia, Rondoni, Mariella, Casamenti, Berti (L1), Pusceddu (L2). All. Kunda

G. P. SABINI CASTELFERRETTI: Violini, Giaccaglia (K), Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pieroni, Pettinari G., Schiavoni, Mazzanti, Beni, Toccacieli, Marchetti (L1), Palazzesi (L2). All. Fabbietti

Arbitri: Cavalera - Mutti

La Sabini non riesce a dedicare la vittoria al compianto presidente onorario Michele Radicioni. La squadra di Fabietti esce sconfitta in quattro set da Forlì salutando la prima posizione in classifica. Minuto di silenzio doveroso prima del fischio d’inizio, poi Castelferretti che subisce il gioco al centro degli avversari. La reazione dei marchigiani arriva nel secondo set grazie a un Giuliani versione attaccante, ma anche per il contributo al servizio di Mazzanti e Violini e agli attacchi di Toccacieli e Mancinelli. Ma Forlì nel terzo set parte fortissimo, mentre la Sabini sbaglia troppo dai nove metri.