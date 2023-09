I ragazzi di Gulliver con le tende contro il caro affitti

Che ci fa un accampamento di tende davanti all’ingresso della facoltà di Economia? E’ la singolare protesta degli studenti universitari anconetani, che questa mattina si accomoderanno nel prato all’inglese del cortile dell’ex caserma Villarey per manifestare contro il caro studio. Una protesta avviata a livello nazionale che lunedì scorso aveva portato centinaia di universitari in 25 città tra cui Bologna, Roma, Torino e Milano per chiedere al Governo interventi urgenti riguardo gli alloggi universitari, il caro affitti, il corretto utilizzo dei fondi del Pnrr, le borse di studio, il caro libri e molto altro. A coordinare le attività l’Unione degli Universitari (Udu) mentre ad Ancona questa sorta di flash mob in tenda è organizzato dall’associazione studentesca Gulliver. "Vogliamo che venga affrontato subito da chi di dovere il tema del diritto allo studio – spiega il coordinatore Gulliver Ancona Gianluca Ferri- nel capoluogo in particolare lamentiamo la carenza di alloggi pubblici negli studentati e la carenza di trasporti per gli universitari fuori sede". Già lo scorso aprile la protesta degli studenti universitari si era resa visibile con gli accampamenti dislocati in diverse città ma ancora Ancona non era stata toccata. "Quel che abbiamo fatto finora non è servito a nulla - spiegano gli studenti- la situazione a settembre è anzi peggiorata, con gli affitti aumentati, così come i libri e i trasporti". "L’obiettivo – proseguono - è avere una copertura del 100% delle richieste di posti letto negli studentati anconetani mentre al momento siamo solo al 60% che equivalgono a circa 400 posti, a fronte oltretutto di un aumento di iscritti alla Politecnica". Ad aderire alla protesta sono universitari di un po’ tutte le facoltà della Politecnica, da Economia a Ingegneria, da Medicina ad Agraria e Scienze.