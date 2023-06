I ragazzi: "Il primo pride non si scorda mai"

"Non è malato, figlio sano del patriarcato". "Il primo pride non si scorda mai". Sono solo alcuni degli slogan del corteo colorato di giovani e giovanissime, donne e uomini, circa un centinaio, che hanno sfilato in città ieri pomeriggio per il primo "pride" jesino. L’orgoglio di poter essere se stessi, al di fuori di ogni convenzione o etichetta, è stato il protagonista della manifestazione che ha visto arrivare a Jesi giovani anche da fuori città. Slogan e striscioni alla mano i partecipantisi sono ritrovati nel primo pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Jesi dove c’erano anche gli assessori all’Ambiente e alla cultura Alessandro Tesei e Luca Brecciaroli oltre ad alcuni consiglieri di maggioranza (Jesi in Comune). Il corteo colorato di giovani e giovanissimi ha poi percorso via delle Nazioni fino ai giardini pubblici, viale Cavallotti, Arco Clementino e poi lungo un Corso Matteotti gremito di persone, fino in piazza della Repubblica, attorno alla fontana dei leoni.

Proprio ieri mentre erano tante le città d’Italia ad ospitare l’Onda Pride 2023. Nella nostra regione il corteo più grande era a Civitanova, con il Civitanova Pride e il Marche Pride. La stessa manifestazione si è svolta a Varese, Bergamo, Torino, Mantova, Parma, Bari e Catania. Tra gli striscioni anche un dedicato al compianto ex premier Silvio Berlusconi: "Papi non c’è più. Queer Silvio. Posso essere me stesso ora". Un corteo rumoroso e festante che in maniera ordinata e civile ha raggiunto il centro. Nessuna contestazione nemmeno dal Popolo della Famiglia che aveva espresso contrarietà all’iniziativa e alle idee professate dagli organizzatori alcuni dei quali un mese e mezzo prima avevano contestato Mario Adinolfi arrivato a Jesi per presentare il suo libro contro l’aborto.

"Scendiamo in piazza per un grande e festoso corteo – hanno spiegato gli organizzatori del collettivo transfemminista Colla –, perché pride significa orgoglio e noi siamo orgogliosi di non essere come ci insegnano, orgogliosi di dare al piacere e al desiderio la priorità sulla norma, orgogliosi di camminare per strada come corpi non normati secondo gli standard di bellezza, di abilità, di sesso biologico, di ruoli di genere che il mondo capitalista eterocisnormato e iperproduttivo ci impongono da sempre. Siamo qui per distruggere tutto ciò che è imposto alla nascita e che diventa una sovradeterminazione dei e sui nostri corpi".