I regni dei golosi: ecco le migliori pasticcerie

Il Ristorante Uliassi e La Madonnina del Pescatore, cinque Stelle Michelin in otto chilometri di lungomare, nell’olimpo anche per ‘la dolcezza’: Mattia Casabianca e Luca Abbdir "si distinguono nella regione per le loro proposte dolci capaci di concludere con gusto ed equilibrio il pasto al ristorante". Con questo giudizio sono entrambi presenti in ‘Pasticceri e Pasticcerie d’Italia 2024’, la Guida di Gambero Rosso. Non solo grandi pasticceri, ma anche grandi pasticcerie, in una Senigallia sempre più Città Gourmet. C’è la pasticceria Pozzo Blend guidata dal Pastry Chef Matteo Cecchini, a un anno dall’ingresso nell’Olimpo delle Migliori Pasticcerie d’Italia, conferma le 2 Torte del Gambero Rosso nella tredicesima edizione della Guida: "Essere confermati per il secondo anno consecutivo nella prestigiosa Guida Pasticceri e Pasticcerie del Gambero Rosso è per noi un riconoscimento che ci riempie di orgoglio – dichiara il Pastry Chef Matteo Cecchini –. Rappresenta un punto di partenza e non di arrivo, in vista di nuove sfide e obiettivi futuri. Un’importante conferma che sarà di stimolo per fare ancora meglio. Un premio che condivido con tutto lo staff che collabora con me". Un mese fa Pozzo Blend ha raddoppiato il suo punto vendita, dopo il successo ottenuto attraverso l’apertura del locale di via Gorizia, ha aperto un secondo punto vendita, è Pozzo Blend The Corner in via Rovereto. Confermata anche una torta per la Pasticceria San Martino, dove il dolce sposa la tradizione tramandata di generazione in generazione.

Nelle Marche, su 21 insegne presenti nella Guida, sono 10 quelle che hanno meritato le Due Torte. Ancona e provincia in testa: con due torte c’è la pasticceria Franco di Ancona e Lombardi di Osimo oltre naturalmente al Pozzo Blend di Senigallia, mentre una torta è stata assegnata a Bardi e Zoppi a Jesi e a San Martino di Senigallia. Tra le eccellenze della Guida ci sono i Pastry Chef Mattia Casabianca di Uliassi ‘nei suoi dolci entrano spezie, erbe aromatiche, ed eccellenze del territorio. Un must il Senigallia-Brest nel quale la pasta choux si abbina a ciliegie congelate e olive nere essiccate e caramellate dando vita ad un mix di sensazioni’ – la motivazione – e Luca Abbadir de La Madonnina del Pescatore ‘ si diverte a creare proposte dolci sorprendenti e originali, come Anfora, che racchiude una mou di violetta, pezzetti di panna cotta, lemongrass, plancton, un gelato al Porto e uvetta di zibibbo, gusto malaga, granita di sakè e gelatine al whisky torbato’ – la motivazione.