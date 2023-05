I residenti di via Cilea insorgono contro il t-red

I residenti di via Cilea insorgono, ‘Il t-red non risolve i problemi del traffico’. Lunghe code e inquinamento sono una costante, la soluzione individuata dai residenti era la creazione di una rotatoria: " L’applicazione del "contasecondi" dovrebbe sollecitare una maggiore attenzione di chi guida gli automezzi.. Ma rimane, anzi si accentua, il pericolo costante causato dai gas di scarico di automobili, camion, autobus fermi sulla via in attesa che scatti il verde al semaforo – spiegano - Come più volte comunicato, la strada è stretta: Il passaggio di pedoni, biciclette e, persino dei mezzi di soccorso incontra difficoltà. I residenti, ormai da tempo, hanno sollecitato l’intervento delle autorità competenti, anche con la proposta di una rotatoria. Occorre salvaguardare la salute di chi nella via abita o transita. Ancora nessuna iniziativa adeguata e concreta". Problemi aumentano con l’arrivo della bella stagione quando in via Cilea c’è una colonna costante formata dagli automobilisti che devono raggiungere il lungomare Mameli, ma anche il parcheggio scambiatore di Villa Torlonia. La lunga coda di auto a volte raggiunge anche un tratto di via del Molinello. Nei giorni scorsi le polemiche hanno riguardato anche il t-red di via Mercantini dov’è stato installato un contasecondi che, a detta degli automobilisti serve a poco.