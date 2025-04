I residenti lanciano l’allarme:: "Ragazzini nelle case in costruzione"

Di segnalazioni, anche alla Polizia locale, ne sono arrivate diverse durante queste settimane. E, ovviamente, anche il week end di Pasqua non è stato da meno sul fronte delle proteste.

Tanti ragazzini in giro e altrettanti pericoli che hanno spinto i residenti a segnalare alcuni fatti accaduti al Consiglio di quartiere di San Biagio e dell’Aspio. "L’altra sera, poco prima delle 23, c’erano dei ragazzi che facevano un po’ di rumore e delle manovre pericolose con dei motorini in via Tenco a San Biagio – dicono dal Consiglio -. Impennavano e sgasavano. Oltre a questi ragazzi c’erano alcuni loro amici che li guardavano da un balcone di una casa in costruzione, la cui rete è stata abbassata per consentire l’accesso nella struttura, interdetto. Invitiamo tutti ad un maggior senso civico, cioè quello a quell’insieme di comportamenti e atteggiamenti che attengono al rispetto degli altri e delle regole di vita in una comunità".

Poco tempo fa, nelle adiacenze, un ragazzino era caduto dalla finestra di una di quelle case la cui costruzione non è stata ultimata e fu trasportato all’ospedale tra lo choc dei giovanissimi presenti con lui e i genitori che erano accorsi.

E’ senza fine poi la polemica a Osimo Stazione, per lo stesso motivo, gruppi di ragazzini assediano ogni sera fino a tardi un complesso abbandonato, pieno di detriti e semidistrutto, rendendo la vita impossibile ai residenti, ormai esasperati.