I residenti sono con il fiato sospeso

Sarà celebrata stamattina al Tribunale regionale amministrativo l’udienza di merito per l’installazione dell’antenna di via Panoramica, issata oltre un anno fa in un campo tra Ancona (dov’è) e Falconara (dove ricade). I 92 ricorrenti, tutti residenti nella zona di Palombina Vecchia, sono rappresentati dai legali del foro dorico Massimiliano Bossio e Giorgio Valente. Con il ricorso, depositato il 31 gennaio 2024, venivano impugnati il silenzio assenso scaturente dalla Conferenza dei servizi e avente come oggetto la realizzazione di un’antenna per la tecnologia 5G. Il 22 febbraio scorso, il Tar ha rigettato la misura cautelare, negando la sospensiva. E si è arrivati, così, all’udienza di merito della causa, il cui esito determinerà la conclusione del giudizio di primo grado. Nelle more, tanto i ricorrenti quanto le controparti hanno prodotto memorie difensive e di replica a sostegno delle rispettive difese. All’epoca dell’installazione dell’antenna, alta oltre trenta metri, si era levata una forte protesta da parte dei residenti. Antenna issata da Inwit e Vodafone nell’ambito del Piano europeo Next Generation Eu e attuata grazie a fondi Pnrr.