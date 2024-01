I residenti tornano a crescere, poche le nascite

Primo saldo positivo dalla pandemia, che consente di registrare un aumento di residenti anche grazie a chi è "migrato" in città da altri comuni. Gli stranieri, sul totale, incidono per più del 12 per cento.

E soprattutto il caso curioso di una mamma italiana che ha scelto di dare alla luce suo figlio in casa. Lo si è appreso, ieri, alla pubblicazione dei dati del 2023 sulla popolazione di Falconara. In particolare fa ben sperare, dopo anni di graduale ma continua discesa, l’inversione di tendenza in merito agli abitanti in città.

Al 31 dicembre scorso, infatti, risultavano iscritti all’anagrafe 25.643 cittadini, ovvero 36 in più rispetto al 2022. Un aumento che, seppure contenuto, permette di recuperare il calo (-14) registrato nell’anno precedente. Il report è stato stilato, come di consueto, dagli uffici dei Servizi demografici del Comune. Tra i fenomeni più che positivi, l’alto numero di cittadini che si sono trasferiti a Falconara da altre città limitrofe: nel 2023 sono arrivate in città 729 persone, 383 donne e 346 uomini, che rappresentano la stragrande maggioranza dei nuovi iscritti, pari a 985 in totale.

Nel complesso gli iscritti sono stati quasi 200 in più rispetto ai cancellati, che sono stati 789 (399 femmine e 390 maschi). A preoccupare, tuttavia, l’evidente squilibrio tra la contrazione delle nascite e il numero assai più ampio di decessi. Un trend che sarebbe diffuso anche a livello nazionale.

L’anno scorso, comunque, Falconara ha accolto 121 nuovi nati (56 maschi e 65 femmine) ma ha registrato 281 morti (136 maschi e 145 femmine).

Tra le curiosità, si diceva poco sopra, il caso di un bambino che nel 2023 è nato proprio nel comune di Falconara, perché la mamma ha deciso di partorire in casa. Un evento decisamente straordinario, dato che nel territorio comunale non ci sono ospedali. Quanto alle famiglie, quelle residenti a Falconara al 31 dicembre 2023 sono 11.755 e crescono le convivenze anagrafiche (passate da 34 a 37) e le convivenze di fatto (da 37 a 42). Dunque, si diceva dell’incremento considerevole della popolazione straniera che a fine anno contava ben 3.122 persone. Il che significa, più di un cittadino su otto è straniero.

La comunità largamente rappresentata resta quella rumena, con 969 persone (398 uomini e 571 donne), seguita da quella proveniente dal Bangladesh per un totale di 442 residenti (279 uomini e 163 donne) e da quella albanese (218 persone). Altre comunità consistenti sono quella cinese (179 persone, 97 uomini e 82 donne), la nigeriana (145), la tunisina (130), la ucraina (127), la marocchina (109) e la pakistana (70 persone).

