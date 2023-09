I residenti tra appelli e paura "Il pino rischia di crollare sulle case"

di Marina Verdenelli

Già a vederli dalla strada spicca la loro inclinazione, verso il basso e verso la palazzina a tre piani che hanno vicino. Siamo in via Macerata, all’angolo con il ponte della Ricostruzione, a due passi da piazza Ugo Bassi, una zona molto trafficata e a tutte le ore della giornata. Un residente è preoccupato per una serie di alberi, sono pini, a cui nessuno fa manutenzione da tempo tanto che le fronde stanno sfiorando anche i fili elettrici. I fusti di quel fazzoletto di aiuola, che regala un po’ di verde in mezzo a tanto cemento, potrebbero crollare da un momento all’altro. "C’è questo rischio – tuona Francesco Gigante, residente della zona – se succede qualcosa io denuncerò il Demanio e il Comune. Non si possono tenere degli alberi così, che sono vicini a delle abitazioni. Con il forte vento che abbiamo avuto nei giorni scorsi era davvero impressionante come si muovevano i rami, avevamo tutti paura che si staccassero. Si vede ad occhio nudo come i tronchi sono piegati".

Le famiglie sono in allarme e c’è anche chi ha girato dei video per documentare la situazione. "Dal lato del ponte della Ricostruzione – spiega Gigante – i rami con le foglie sono a pochi millimetri dai fili della corrente e quelli del filobus. Se si spezzano voglio vedere che succede. Vicino alle abitazioni un albero è proprio storto ma a nessuno frega nulla. Con una sventata di vento forte cadranno a terra".

Il triangolo verde in questione sarebbe in area demaniale. "Che questi alberi sono da controllare e da fargli manutenzione è risaputo – continua Gigante – Lo scorso anno sono stati chiamati i pompieri mentre cinque anni fa ne è stato tagliato uno. Adesso il nulla". Gigante da mesi si sta prendendo cura del prato di quel piccolo pezzo di verde. Si è improvvisato spazzino per tenere pulita quell’area, sotto casa sua, diventata una discarica di rifiuti e immondizia. Una piccola pineta pubblica che ha ritrovato vita grazie ad alcuni lavoretti e cura del residente che ci ha messo anche nuove piante per salvarla dal degrado. Un fazzoletto di terra che era diventato un ricettacolo di sporcizia. Gigante ci aveva trovato anche delle siringhe, usate dai drogati. "Ho chiesto al Demanio di poterla recintare e averla in concessione – spiega il residente – ma niente, non si è mosso nulla ma io continuo a pulirla. Se non ci penso io, nessuno raccoglie la sporcizia". Nei giorni scorsi Gigante ne ha portata via diversa, in sacchi neri, tutti riempiti con il suo prezioso contributo da cittadino che vuole decoro per la città. "Se me la danno in concessione – rinnova l’invito il residente – può diventare un’area ad utilizzo dei cittadini del posto che magari possono portare qua anche il proprio cane ma nessuno si è degnato di rispondermi". Gigante ha messo anche un cestino per evitare che la gente butti per terra le cose ed è sempre lui a svuotarlo.