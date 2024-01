"I ricchi, malati di competizione"

"A che ora è la fine del mondo?", recitava il titolo scelto da Ligabue per la sua cover di un noto brano dei R.E.M. Da domani (ore 20.45) a domenica al Teatro delle Muse di Ancona si potrà vedere in prima nazionale uno spettacolo intitolato "Salveremo il mondo prima dell’alba". Anche qui molta ironia, una delle peculiarità della compagnia Carrozzeria Orfeo, che lo porta in scena con la drammaturgia Gabriele Di Luca, anche regista insieme a Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. Co-prodotto da Marche Teatro, questo nuovo lavoro ha come protagonisti un gruppo di persone ricche e di successo, ideali rappresentanti di quel mondo del benessere a cui tutti, più o meno, aspiriamo, ma che ‘premia’ una sempre più esigua minoranza. Il problema è che si trovano in una sorta di lussuoso centro di disintossicazione da certe ‘dipendenze contemporanee’, situato nello spazio.

Di Luca, chi sono veramente questi personaggi?

"Sono i vincenti, i super ricchi, il prodotto di un capitalismo che permette al 3 per cento della popolazione mondiale di detenere il 90 per cento delle ricchezze. Loro si trovano in una clinica di disintossicazione che ruota in orbita su un super satellite, a contatto con l’infinito".

Ma da cosa devono disintossicarsi?

"Dalle più importanti dipendenze contemporanee, che non sono più l’alcol o la droga. Sono dipendenze affettive, sessuali, psicologiche, determinate da un mondo che ci vuole impegnati in un’insana competizione, alla continua ricerca della performance migliore. Devi fare sempre meglio, per avere qualcosa, ma dopo che l’hai ottenuta devi desiderare ancora qualcosa di più. Ma i nostri corpi non sono programmati per sopportare tutto questo".

Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, con la sua battaglia a favore dell’elettrico sembra un paladino della difesa dell’ambiente, della Terra.

"E’ solo business. Il tema dell’elettrico è un tema economico. Lui pensa ad andare su Marte, magari quando la Terra sarà invivibile. Lui e quelli come lui non sono invischiati nei nostri problemi. In realtà non c’è un vero impegno a cambiare le cose. In fondo a nessuno importa di salvare il pianeta, ricco o povero che sia. I poveri stimano i ricchi, vogliono diventare come loro, vogliono stare nel loro mondo. Siamo a un punto di non ritorno molto pericoloso".

Il teatro può fare qualcosa, o è utopistico pensarlo?

"Il teatro contemporaneo ha punti di debolezza e di forza. Sì, crea conoscenza, inventa storia, induce alla riflessione. Ma, almeno in Italia, ha perso la connotazione popolare, quella che favoriva l’incontro tra classi diverse, che criticava il potere. Oggi il pubblico teatrale è borghese".

Dario Fo lo portava nelle fabbriche...

"E Gassman nelle campagne. Ma in epoche precedenti non c’erano le piattaforme. La pressione della televisione non era come oggi. Una volta la tv educava. Ora l’importante è assicurarsi gli ascolti. Magari un rapper di diciotto anni che piace a tanti ragazzini, facendo brutta musica, lo chiamano a Sanremo. Negli anni ‘70, ‘80, c’erano bravi cantautori che a Sanremo decidevano di non andarci".

E internet? All’inizio suscitò grandi aspettative. E’ stato un fallimento?

"No. Internet, come la tv, è uno strumento. Bisogna decidere come usarlo. Su internet si possono fare cose molto utili, ma ci trovi anche le cose più basse. Per non subirle servirebbe una vera educazione affettiva".

Raimondo Montesi