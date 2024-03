I richiedenti asilo tornano sotto gli archi

Infreddoliti e raggomitolati in mezzo alle coperte per cercare riparo dal freddo. Così hanno trascorso la notte alcuni migranti stranieri, richiedenti asilo, protetti, per quanto possibile, almeno da una volta muraria e dunque sufficiente per evitare la pioggia. Come era già accaduto in passato, i senza fissa dimora, in attesa di una sistemazione degna di questo nome, hanno passato la nottata sotto le arcate che collegano l’Arco di Traiano all’Arco Clementino. Nonostante sia stato un inverno tutto sommato mite, le noti all’aperto restano gelate e quel sito nel cuore del Porto Antico è uno di quelli che consente, come già ricordato, di evitare di bagnarsi. Ormai la ‘caccia al bivacco’ in voga in città ha reso la vita di queste persone ancora più complicata di quanto già non sia. Scacciati da un sito all’altro, in attesa di un’accoglienza più stabile e protetta. In questo senso la prefettura di Ancona sta facendo un grande lavoro. Nelle ultime settimane sono state alcune decine i richiedenti asilo, per la maggior parte asiatici e su tutti pakistani, entrati all’interno del sistema di accoglienza. In effetti si assiste ormai da tempo a un arrivo costante di extracomunitari, per la quai totalità dei casi asiatici, da altre zone d’Italia in cerca di un posto dove vivere in attesa dell’esame della commissione sullo status di rifugiato. In netto calo anche il numero di richiedenti asilo che fino a qualche settimana fa stazionavano davanti all’ingresso della prefettura di Ancona in piazza del Plebiscito. Ieri mattina, nonostante il venerdì sia il giorno in cui la prefettura comunica e concede i posti in accoglienza, non erano più di due-tre i richiedenti in attesa fuori dalla sede prefettizia. Un lavoro certosino e molto complesso quello della prefettura che in passato ha dovuto conciliare la disponibilità dei posti in accoglienza nei suoi progetti Sprar tra i richiedenti asilo arrivati via terra attraverso la rotta balcanica e quelli salvati in mare nel canale di Sicilia. Da settimane, tuttavia, la divisione delle quote di migranti raccolti nel Mediterraneo dalla guardia costiera, dalla marina e dalle navi delle ong non vede Ancona e la sua provincia interessate. In passato, nell’ottica delle ripartizioni, venivano dirottati sulla prefettura dorica una ventina circa di migranti a settimana nel nostro territorio; ora negli ultimi due mesi le quote si sono quasi azzerate.