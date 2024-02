I Riciclato Circo Musicale a "Italian Green, viaggio nell’Italia sostenibile"

Da oggi i Riciclato Circo Musicale torna ospite della trasmissione "Italian Green, viaggio nell’Italia sostenibile" in onda su Rai Due. La band anconetana, composta da Andrea Accoroni, Michele Tiberi, Andrea Massetti e Simone Medori, ha infatti composto la sigla di coda del programma, oltre ad aver firmato numerosi contributi musicali che accompagnano il racconto della trasmissione dedicata agli esempi virtuosi di economia circolare nel nostro Paese. Il gruppo dal 2006, con i suoi strumenti musicali fatti a mano con materiali di recupero, racconta quanto è importante prendersi cura dell’ambiente, attraverso spettacoli e laboratori musicali che portano in tour in tutta Italia. La musica dei Riciclato Circo Musicale è ispirata dalle sonorità di tutto il mondo e viene guidata dai suoni che naturalmente scaturiscono dagli oggetti più disparati, dai materiali edilizi ai piccoli e grandi elettrodomestici, dai giocattoli agli attrezzi agricoli.