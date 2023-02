I Riciclato Circo Musicale in tv con la sigla di "Italian Green"

Da gennaio i Riciclato Circo Musicale sono ospiti della trasmissione ‘Italian Green, viaggio nell’Italia sostenibile’ in onda su Rai Due il sabato mattina. La band anconetana, composta da Andrea Accoroni, Michele Tiberi, Andrea Massetti e Simone Medori, ha infatti composto la sigla del programma, oltre ad aver firmato numerosi contributi musicali che accompagnano il racconto della trasmissione dedicata agli esempi virtuosi di economia circolare nel nostro Paese. Il gruppo dal 2006, con i suoi strumenti musicali fatti a mano con materiali di recupero, racconta quanto è importante prendersi cura dell’ambiente, attraverso spettacoli e i laboratori musicali che portano in tour in tutta Italia. Nel 2021 hanno preso parte alla docuserie ‘Allevi in the jungle’ di RaiPlay, con Giovanni Allevi, dove hanno presentato al grande pubblico le loro originali creazioni frutto di una continua ricerca nel mondo dei suoni e dei materiali, che cambiano forma e uso, che vengono fusi e trasformati sempre in qualcosa di sorprendente per gli occhi e per le orecchie.

Con più di 500 date ufficiali alle spalle, la band ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali come ‘Fahrenheit’, ‘Linea Verde’, ‘Buongiorno regione’, ‘Detto fatto’, ‘Italia’s Got Talent’, ‘Mattino 5’, ‘L’eredità’, ‘Decanter’ e ‘Caterpillar’.