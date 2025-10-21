Giocate a pallone
Massimo Pandolfi
Giocate a pallone
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortalePremi Gambero RossoTrattorie Emilia RomagnaLouis Dassilva udienzaInchiesta alluvionePensionato star social
Acquista il giornale
CronacaI ricordi della politica: "Umanità e schiettezza": "Amava stare coi giovani": "Sempre accanto ai fragili"
21 ott 2025
CLAUDIO DESIDERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. I ricordi della politica: "Umanità e schiettezza": "Amava stare coi giovani": "Sempre accanto ai fragili"

I ricordi della politica: "Umanità e schiettezza": "Amava stare coi giovani": "Sempre accanto ai fragili"

Il cordoglio del sindaco Silvetti: "Ha accompagnato anni importanti della città. Sempre vicino alla sua comunità e ai suoi problemi. Parole che lasciavano un segno". Il governatore Acquaroli: "La sua saggezza e sensibilità ne hanno fatto un punto di riferimento".

Qui sopra, il cardinale Edoardo Menichelli con il sindaco Daniele Silvetti

Qui sopra, il cardinale Edoardo Menichelli con il sindaco Daniele Silvetti

Il Cardinale Edoardo Menichelli, per molti don Edo, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti. A ricordarlo, con affetto e commozione, i rappresentanti delle istituzioni. "Grazie per essere stato guida per tanti e per coloro che hai saputo riavvicinare". Così Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, che sottolinea come sia stato "figura di grande umanità e schiettezza, che ha accompagnato anni importanti delle nostra città, testimoniando con parole e gesti concreti i valori più autentici della tradizione cristiana, senza mai sottrarsi al confronto con ogni espressione delle comunità anconetana. In tanti lo ricordano mentre camminava a piedi o percorreva le vie di Ancona, sempre vicino alla sua comunità e ai suoi problemi. Molti tra i giovani di allora, oggi adulti, rammentano le sue parole, pronunciate nei numerosi incontri, sempre sincere e capaci di lasciare un segno". Menichelli amava stare con i giovani: "Nel 2001 – ha detto Fiorello Gramillano, già sindaco di Ancona – ero preside al Galilei e lui mi chiese di incontrare i nostri studenti. Il giorno della sua visita lo accompagnai nell’auditorium, può contenere 500 persone, pieno zeppo di giovani. Lui ha iniziato a dialogare con i ragazzi e quando suonò la campanella nessuno si mosse per continuare ad ascoltarlo. Quel giorno l’80% di loro perse il bus. Era trascinante. Una persona cara che ha lasciato un segno nella mia vita".

Menichelli è stato molto amato da tutti i marchigiani: "La sua saggezza e sensibilità, unite a una profonda spiritualità e umanità – lo ricorda Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche – lo hanno reso un punto di riferimento per la nostra comunità e per i più fragili, ai quali ha dedicato sempre una particolare attenzione". Antonio Mastrovincenzo, già presidente del Consiglio regionale delle Marche, rammenta il 29 settembre 2015: "Lo invitai in Consiglio regionale – afferma – per una seduta aperta sulla Enciclica di Papa Francesco ‘Laudato sì’ per una riflessione sull’ambiente. In quell’occasione, rivolgendosi ai consiglieri disse: ‘Tra voi e me c’è un’alleanza perché siamo chiamati a servire lo stesso popolo. Il bene comune è un bene complessivo e insieme possiamo comprendere meglio ciò che è necessario offrire per risolvere le problematiche di oggi".

Cordoglio esprime il consigliere regionale Giacomo Bugaro: "Per me, oltre che una guida spirituale, è stato un amico vero, sempre presente con parole di saggezza. Ha lasciato un segno profondo nella nostra terra e nel cuore di quanti hanno avuto la possibilità di conoscerlo. La sua attenzione verso le persone, la sua umiltà e la sua capacità di ascolto resteranno un esempio indelebile per tutti noi". Anche il Presidente del Consiglio comunale di Ancona, Simone Pizzi, saluta Menichelli: "Desidero rendere omaggio – scrive – ad un uomo lieto, buono e coraggioso, che ha saputo donare alla nostra città l’esempio limpido di una fede vissuta con autenticità e amore. Ancona serberà a lungo la memoria della sua presenza discreta e luminosa".

Anche Falconara lo piange. "Il nostro rapporto si consolidò nel 2015, quando da dirigente scolastica dell’istituto Cambi-Serrani, invitai il cardinale alla cerimonia di consegna dei diplomi insieme all’imprenditore Alberto Rossi. Accettò con entusiasmo – ricorda Signorini – Le foto che conservo testimoniano la sua vicinanza, la sua semplicità e la sua costante attenzione ai giovani. Un simbolo di dialogo e prossimità – afferma ancora il sindaco Stefania Signironi – un uomo che ha saputo trasmettere valori profondi con naturalezza e umiltà. Sia di ispirazione a quanti credono nel valore della comunità, del dialogo e del servizio agli altri. È stato un punto di riferimento per molti, capace di unire fede e umanità con parole sincere e gesti concreti". Menichelli è stato anche Arcivescovo di Osimo dove la sindaca Michela Glorio evidenzia: "La sua umiltà, il suo sorriso e il suo stile autentico lo hanno reso un punto di riferimento rispettato da tutti".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ChiesaReligione