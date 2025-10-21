I ricordi della politica: "Umanità e schiettezza": "Amava stare coi giovani": "Sempre accanto ai fragili"

Il Cardinale Edoardo Menichelli, per molti don Edo, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti. A ricordarlo, con affetto e commozione, i rappresentanti delle istituzioni. "Grazie per essere stato guida per tanti e per coloro che hai saputo riavvicinare". Così Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, che sottolinea come sia stato "figura di grande umanità e schiettezza, che ha accompagnato anni importanti delle nostra città, testimoniando con parole e gesti concreti i valori più autentici della tradizione cristiana, senza mai sottrarsi al confronto con ogni espressione delle comunità anconetana. In tanti lo ricordano mentre camminava a piedi o percorreva le vie di Ancona, sempre vicino alla sua comunità e ai suoi problemi. Molti tra i giovani di allora, oggi adulti, rammentano le sue parole, pronunciate nei numerosi incontri, sempre sincere e capaci di lasciare un segno". Menichelli amava stare con i giovani: "Nel 2001 – ha detto Fiorello Gramillano, già sindaco di Ancona – ero preside al Galilei e lui mi chiese di incontrare i nostri studenti. Il giorno della sua visita lo accompagnai nell’auditorium, può contenere 500 persone, pieno zeppo di giovani. Lui ha iniziato a dialogare con i ragazzi e quando suonò la campanella nessuno si mosse per continuare ad ascoltarlo. Quel giorno l’80% di loro perse il bus. Era trascinante. Una persona cara che ha lasciato un segno nella mia vita".

Menichelli è stato molto amato da tutti i marchigiani: "La sua saggezza e sensibilità, unite a una profonda spiritualità e umanità – lo ricorda Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche – lo hanno reso un punto di riferimento per la nostra comunità e per i più fragili, ai quali ha dedicato sempre una particolare attenzione". Antonio Mastrovincenzo, già presidente del Consiglio regionale delle Marche, rammenta il 29 settembre 2015: "Lo invitai in Consiglio regionale – afferma – per una seduta aperta sulla Enciclica di Papa Francesco ‘Laudato sì’ per una riflessione sull’ambiente. In quell’occasione, rivolgendosi ai consiglieri disse: ‘Tra voi e me c’è un’alleanza perché siamo chiamati a servire lo stesso popolo. Il bene comune è un bene complessivo e insieme possiamo comprendere meglio ciò che è necessario offrire per risolvere le problematiche di oggi".

Cordoglio esprime il consigliere regionale Giacomo Bugaro: "Per me, oltre che una guida spirituale, è stato un amico vero, sempre presente con parole di saggezza. Ha lasciato un segno profondo nella nostra terra e nel cuore di quanti hanno avuto la possibilità di conoscerlo. La sua attenzione verso le persone, la sua umiltà e la sua capacità di ascolto resteranno un esempio indelebile per tutti noi". Anche il Presidente del Consiglio comunale di Ancona, Simone Pizzi, saluta Menichelli: "Desidero rendere omaggio – scrive – ad un uomo lieto, buono e coraggioso, che ha saputo donare alla nostra città l’esempio limpido di una fede vissuta con autenticità e amore. Ancona serberà a lungo la memoria della sua presenza discreta e luminosa".

Anche Falconara lo piange. "Il nostro rapporto si consolidò nel 2015, quando da dirigente scolastica dell’istituto Cambi-Serrani, invitai il cardinale alla cerimonia di consegna dei diplomi insieme all’imprenditore Alberto Rossi. Accettò con entusiasmo – ricorda Signorini – Le foto che conservo testimoniano la sua vicinanza, la sua semplicità e la sua costante attenzione ai giovani. Un simbolo di dialogo e prossimità – afferma ancora il sindaco Stefania Signironi – un uomo che ha saputo trasmettere valori profondi con naturalezza e umiltà. Sia di ispirazione a quanti credono nel valore della comunità, del dialogo e del servizio agli altri. È stato un punto di riferimento per molti, capace di unire fede e umanità con parole sincere e gesti concreti". Menichelli è stato anche Arcivescovo di Osimo dove la sindaca Michela Glorio evidenzia: "La sua umiltà, il suo sorriso e il suo stile autentico lo hanno reso un punto di riferimento rispettato da tutti".