I ricordi di registi e attori "Due giorni prima di morire teneva il copione in mano"

Virna Lisi, all’anagrafe Virna Pieralisi, nacque ad Ancona, l’8 novembre 1936. Protagoniste del docufilm, Virna e la sua Ancona. Nella pellicola, compaiono pure il figlio, Corrado, e sua moglie Veronica Bova Pesci, insieme a critici, sceneggiatori, registi, attori, amici di famiglia e agenti del mondo dello spettacolo: da Enrico Lucherini a Margherita Buy, passando per Jerry Calà, Massimo Ghini, Enrico Vanzina, Giovanni Malagò e Cristina Comencini. Tra la morte del marito e quella di Virna passò poco più di un anno, ma l’attrice – che detestava essere definita una diva – continuò a lavorare fino all’ultimo. Sapeva unire professionalità e talento: per il regista Alberto Lattuada fu "una delle migliori attrici con cui lavorò. Che, detto da Lattuada, vale doppio". Qualche tempo prima di morire, recitò in ‘Latin Lover’, per la regia di Cristina Comencini, che la ricorda così: "Una volta terminato il film, Virna mi chiamò al telefono. Ricordo che io stavo lavorando all’edizione e alle voci in sonoro della pellicola. Mi disse ‘Guarda Cristina, se ho qualcosa da rifare sulle voci, vorrei rifarlo subito’. Non mi ha detto che stava male e fino alla fine ha avuto questo totale senso del dovere. Io risposi di no, che non c’era nulla da rifare, che andava tutto bene. Ci salutammo e quando morì mi chiamò il figlio Corrado. La madre gli aveva detto di chiamarmi appena fosse spirata e così fu". Corrado che, tra l’altro, ha dato vita alla Fondazione Virna Lisi per trasmettere i valori di una grande donna, prima che di una fantastica attrice. "Due giorni prima di morire – racconta il figlio – era lì, a casa sua, col copione in mano e la matita rossa e blu".

Jerry Calà, con cui recitò in ‘Sapore di mare’ si lascia andare ad aneddoti divertenti: "Da lei, ho preso i più bei ceffoni della mia vita. Ero super emozionato di recitare con Virna, che era il mito della mia gioventù. Ad un certo punto, nella lavorazione del film, era prevista una scena in cui io facevo un po’ lo stupidino e lei mi confessò che i ceffoni finti non li sapeva dare". Così, parte la prima cinquina sul volto di Calà, che prosegue: "Me ne presi altri 8 di schiaffi, il regista volle così".

Nel 1968, Virna recitò in ‘Tenderly’. È questo, secondo la nipote, Stefania Graziosi, il ritratto più vero della zia: "Raccontava la vita di una donna che inseguiva il suo istinto. Emerge qui la sua parte gioiosa che lei aveva davvero e che si notava nella quotidianità".

Nicolò Moricci