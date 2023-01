I ricoveri sono in lieve aumento mentre i positivi diminuiscono

Il report del Covid nelle Marche, come in tutte le regioni, è passato da giornaliero a settimanale. L’ultimo risale al 30 dicembre e forniva dati in discesa come numero di casi di positivi registrati in regione (4.255 rispetto a 4.655 dei 7 giorni precedenti), l’incidenza è risultata in calo a 282,91 (309,51 nella settimana precedente) ma si sono verificati 20 decessi e il numero di ricoveri è passato da 189 a 191 (+2).

Nella settimana che si chiudeva il 30 dicembre, dunque, rilevati 4.255 positivi sulla base di 7.738 tamponi (nei 7 giorni precedenti erano stati eseguiti 9.262 test). Sono risultate in calo le quarantene (6.690 rispetto a 7.228), tra cui 10 sanitari (13 la settimana precedente). Il numero di ricoveri era salito a 191 (+2): 9 in terapia intensiva (+5 rispetto), 2 in terapia semintensiva (invariati) e 180 nei non intensivi (-3). Altre 27 persone (erano 23) nei vari pronto soccorso.