I rifiuti non sono ostacoli ma risorse da valorizzare grazie al riciclo

La sostenibilità è lo stile di vita che salvaguardia il nostro ambiente, la fauna, la flora, la nostra comunità e le future generazioni. L’inclusione sociale è lo strumento che permette di andare oltre le apparenze e cerca di coinvolgere quelle persone che trovano difficoltà anche in gesti quotidiani e in azioni scontate. Sono tanti gli esempi citabili, ma ci limiteremo a scriverne solo alcuni: ottenere un’istruzione di alta qualità, essere in buona salute, sfamare se stessi ma anche la propria famiglia, trovando la serenità svolgendo un lavoro stabile e duraturo.

Il riciclo è la strategia di prendere oggetti di cui non si ha più bisogno e con processi meccanici questi vengono trasformati in altri oggetti, cambiandone funzione e forma. Questi tre principi sono le fondamenta dell’impresa LABInNova inaugurata il 21 febbraio 2024 ad Orta Nova (FG), in via Carlo D’Angiò, con a capo il presidente Michele Visconti. Si tratta di un modello imprenditoriale teso a favorire un mondo dove i rifiuti e le diversità non sono degli ostacoli ma risorse da valorizzare.

LABInnova è un laboratorio che oltre a favorire l’inserimento lavorativo di persone diversamente abili si occupa di trasformare materiali di scarto, provenienti da aziende artigianali locali in semilavorati per l’edilizia o in componenti per l’arredo. Oltre a ridurre lo spreco LABInNova si impegna a valorizzare le capacità e l’autonomia di tutti coloro che ci lavorano, oltre a promuovere un ambiente di lavoro tra abile e diversamente abile.

La produzione viene effettuata da un gruppo composto da quattro persone di cui due con disabilità ed un tutor qualificato, i quali sono coordinati, a loro volta, da un maestro artigiano. Il laboratorio ospita pantografi a controllo numerico CNC per il taglio di pannelli leggeri e compensati.

In occasione della giornata contro il bullismo e il cyberbullismo questa impresa ha ristrutturato delle panchine che sono state destinate al Comune di Cerignola. Queste panchine sono uno dei tanti lavori realizzati sino ad oggi, al fine di sottolineare quelle ingiustizie che considerano la diversità e la fragilità un ostacolo e non un valore.

LABInNova è una nuova impresa che crede in un mondo migliore, ed è su questa strada che noi tutti dobbiamo, insieme ed uniti, camminare.

Raffaele Dipalma ed Edoardo Pietrella classe IID scuola Mazzini Castelfidardo