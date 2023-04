I Riformisti per Falconara in campo "La nostra esperienza per i veri civici"

"I Riformisti per Falconara convergono con le civiche di Marco Baldassini (Ancora Falconara e Vola Falconara) grazie alla stessa visione nel risolvere le criticità cittadine. È una proposta che nasce sui banchi dell’opposizione, tra Baldassini e Franco Federici (Italia Viva - non ricandidato - la vera notizia, ndr), per cambiare il governo di Falconara dopo 15 anni di guida a destra-centro. Hanno palesato limiti e inconcludenza nell’incidere sui servizi e sulla qualità della vita. Non sono più sicuri di rivincere: tante parole e foto, pochissimi fatti". È il decano di Italia Viva Francesco Lucconi a lanciare la volata elettorale per presentare la lista dei Riformisti per Falconara a sostegno di Baldassini sindaco. All’Anello d’Oro, ieri, sono intervenuti anche i rappresentanti regionali e locali dello schieramento: Tommaso Fagioli (Azione), Fabiola Caprari e Silvia Rosati (Iv), Marco Canonico (Socialisti). La coalizione ha rimarcato di essere la "vera novità tra destra e sinistra che, pur in fasi diverse, hanno dato prove deludenti per la città". Le principali critiche "sull’impoverimento delle strutture pubbliche e dei servizi sanitari (Baldassini ha già annunciato una assessorato ad hoc) e sull’incapacità di risolvere i cronici problemi ambientali, come gli sversamenti a mare". L’aspirante alla fascia tricolore, grato, ha spiegato che "l’8.7 per cento ottenuto dal Terzo Polo alle Politiche di settembre è un’ottima base di partenza. Dobbiamo darci da fare per vincere. Non possiamo più permetterci un sindaco a mezzo servizio, come un commercialista ai Servizi sociali", ha detto. Capolista sarà l’ex preside Maria Ambrogini, già candidata a settembre. Accanto a lei Giuseppa Agrioli, ex ragioniera; Paolo Brugiati, dipendente Marche Multiservizi e presidente di un’associazione teatrale; Fabrizio Burzacchini, medico infettivologo; Tiziana Casoli, biologa; Stefano Gabbanelli, dipendente pubblico; Daniela Giancarli, ingegnere; Giovanni Graziosi, docente; Augusto Guidi, pensionato; Arianna Montesi, educatrice; Mariano Pirani, ex dipendente Ferrovie; Nicola Scola, ex funzionario regionale; Antonio Schipani, parrucchiere; Daniela Soccionovo, impiegata; Simone Taini, operaio; Leonella Verdini, ex addetta spedizioni internazionali. "La nostra lista – ha spiegato Ambrogini – è formata da una pluralità di donne e uomini competenti, che ben rappresentano i quartieri. Mettiamo la nostra esperienza a disposizione dei veri civici, non quelli mascherati. E i veri civici sono quelli per Baldassini sindaco".

Giacomo Giampieri