I riformisti protestano "Anni di spese inutili"

Il Polo dei Riformisti per Falconara (ItaliaViva-Azione-Partito Socialista) ha orgnizzato un incontro pubblico alla "Galleria delle Idee". "Sversamenti a mare: storia del fallimento e delle responsabilità della Giunta di Falconara" è il titolo dell’incontro. "Il capogruppo di Italia Viva Franco Federici ed il coordinatore territoriale Francesco Lucconi hanno illustrato i progetti per risolvere il problema degli sversamenti a Falconara a partire dal 2004-2005 a tutt’oggi che prevedeva vasche volano di prima pioggia sulla spiaggia, collocazione ideale, secondo i tecnici perché sono in grado di raccogliere le acque di prima pioggia, altamente inquinate", dicono gli organizzatori. Con l’avvento della Giunta Brandoni, nel 2008, continuano dal Polo, il progetto è stato bloccato dopo che era stato già finanziato il primo stralcio a Palombina Vecchia. Lo stop al progetto era dovuto alla sollecitazione degli operatori balneari che erano contrari alle opere lungo il litorale. "Con l’archiviazione di questo progetto è iniziato il balletto di ulteriori studiv che è andato avanti anche con la sindaca Signorini con sperpero di risorse pubbliche per affidamento di lavori di progettazione che sono costati dal 2004 al 2019 oltre 300mila euro a Viva Servizi ed in parte ridotta ai Comuni di Falconara ed Ancona. Il colpo di scena avviene nella riunione della Commissione consiliare dell’ottobre scorso, nel corso della quale il Responsabile tecnico di Viva Servizi ed il nostro Comune annunciano che è tutto da rivedere. Nella sostanza dopo 18 anni di spese inutili e di ritardi colposi per risolvere un problema di vitale importanza per la città, si ricomincia - con nuove progettazioni e con un’eventuale contestazione legale di non poco conto con quegli studi tecnici che hanno avuto assegnato nel 2020 i lavori di progettazione e direzione lavori per opere annullate e ora sostituite da altre di natura diversa".