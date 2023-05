"I rinoceronti spostati al centro"

L’investimento fatto a suo tempo su piazza Pertini non è di certo stato ammortizzato nel tempo. Dal suo rifacimento si sono susseguite una serie innumerevole di possibili soluzioni su come sfruttarla. Inizialmente solo per eventi di una certa portata, poi per localizzare il mercato cittadino, poi è stata studiata una copertura per renderla più vivibile.

Nel mezzo, tanti discorsi, categorie economiche convocate per confronti che si sono rivelati tempo perso. In questo frangente il commercio di quella zona è andato sempre più morendo, le attività sono allo stremo delle forze, come le stesse proprietà hanno testimoniato e continuano a riferirmi. Diciamo che quello su piazza Pertini è l’esempio più vicino agli anconetani di quanto non è stato fatto e di quanto le capacità decisionali dell’amministrazione uscente siano inesistenti.

Detto questo una destinazione a quella piazza dovremo pur trovarla, o quanto meno individuare un utilizzo che possa valorizzarla e portare gli anconetani a viverla maggiormente. Il posizionamento dei Rinoceronti non ci è mai piaciuto, quindi portarli verso la parte centrale della piazza potrebbe già fare la differenza. Custodire il verde che c’è attorno, curarne la pulizia e organizzare lì delle rassegne o delle manifestazioni potrebbe essere già un punto di inizio. Riprenderei in mano poi i tanti progetti fatti dalle associazioni di categoria per valutarne l’attualità e la realizzazione e metterei in mano a loro la costruzione di un calendario di eventi da svolgersi durante tutto l’anno.