I rischi della transizione digitale e delle truffe online: come evitarli

La tecnologia digitale sta cambiando la vita delle persone e la pandemia ha accelerato moltissimo questo processo. Un cambio di paradigma che porta con sé incredibili opportunità di crescita, ma che nasconde anche dei rischi che spesso finiscono per avere serie conseguenze sui soggetti più fragili.

Partendo da questa premessa, l’Università degli adulti di Serra San Quirico, realtà operante fin dagli anni Novanta nel piccolo borgo arroccato tra i monti del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi e riattivata, dopo qualche anno di stop, dalla nuova Amministrazione presieduta dalla sindaca Pellacchia, organizza per domani alle 17 nella sala consiliare una conferenza divulgativa aperta al pubblico dal titolo "Come sopravvivere alla transizione digitale, tra fake news, hate speech, domicilio virtuale e truffe online", che vedrà la partecipazione di importanti relatori.

Sul palco dell’evento, infatti, organizzato con la collaborazione dell’Università Politecnica delle Marche e della Polizia di Stato, dopo i saluti istituzionali, si avvicenderanno la prof avvocato Marta Cerioni, docente di Istituzioni di Diritto pubblico all’Univpm, il vice ispettore Mirko Ori, commissariato di Fabriano, con l’ispettore Endrio Brandi (Centro operativo per la sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni) che spiegheranno invece con esempi pratici quali sono i pericoli in rete e, tra le altre cose, come evitare di essere vittime di fishing o, peggio ancora, del famigerato cyberbullismo, proteggendo figli e nipoti dalla possibile violenza del mondo virtuale.