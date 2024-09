I rischi delle armi al lavoro. Ospedale, spari e dubbi

Un colpo di pistola partito per sbaglio che poteva colpire una ragazza in attesa al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Il caso eclatante della guardia giurata, successo due notti fa, ha acceso i fari sulla pericolosità delle armi in uso a personale non di polizia e ci si interroga se sia il caso che figure diverse da agenti ufficiali possano maneggiare una pistola in pubblico. Il percorso per ottenerla dovrebbe gia mettere in guardia sulle differenze che esistono tra le due figure. Una formata attraverso una scuola (i poliziotti) che dura un anno e l’altra con tre giorni passati al poligono (le guardie giurate). Chi ha un’arma in mano per lavoro o per sicurezza personale deve avere ricevuto un porto d’armi che rilascia la Prefettura. Questo vale sia per le guardie giurate, che lo devono avere per svolgere il proprio impiego, che per i privati cittadini che le chiedono o per difesa personale o a titolo sportivo se amano andare al poligono e sparare. Diverso è per le forze dell’ordine. I poliziotti ad esempio non sono sottoposti al rilascio di un porto d’armi perché per arrivare ad indossare la divisa hanno prima di tutto superato un concorso e poi fatto la scuola di Polizia al termine della quale l’utilizzo dell’arma viene dato d’ufficio, dopo corsi e mesi di preparazione. La scuola di Polizia dura un anno, 8 mesi sono dedicati alla teoria e 4 alla formazione pratica durante i quali l’arma si tiene sempre scarica. Nella formazione pratica c’è l’utilizzo della pistola e la conoscenza approfondita di come maneggiarla. Per possederla e portarla in giro al poliziotto è sufficiente il tesserino che lo identifica come agente di pubblica sicurezza. Per le guardie invece occorre avere un porto d’armi che va rinnovato ogni due anni dal suo primo rilascio. Il porto d’armi viene rilasciato dopo due documentazioni mediche. La domanda si fa alla prefettura che poi interpella la questura sull’istanza ricevuta. La questura avvia una serie di indagini per verificare se il soggetto che ha fatto richiesta, sia per motivi di lavoro che per motivi di difesa personale o per uso sportivo, abbia i requisiti per possedere un’arma lunga (fucili) o corta (pistole) che sia. Si cerca se ha precedenti o denunce in corso. Poi si passa agli esami medici. Il primo con il medico di famiglia, il certificato anamnestico che attesta che non abbia patologie, malattie o disturbi fisici. Poi la visita di un medico legale della polizia o della Marina Militare. Al poligono bastano tre giori di lezioni ad una guardia giurata per aver il certificato all’abilitazione. Ogni tre mesi sono previsti allenamenti di tiro, almeno 50 colpi da sparare. Un poliziotto fa aggioramenti continui, una volta l’anno, per più giorni. Obbligatori. Lascia l’arma solo a fine carriera quando va in pensione.

Marina Verdenelli