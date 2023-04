"I rischi sanitari sono da evitare"

"Lo studio sull’inquinamento coordinato dal professor Floriano Bonifazi si è concluso nel novembre 2021 con la redazione del Pia (Progetto Inquinamento Atmosferico). Il Pia ha sottolineato il forte legame tra inquinamento e indici di demenza e mortalità.

Sono stati registrati 550 decessi in più rispetto a quelli attesi nelle aree centrali di Ancona e individuate come cause le attività portuali e il traffico. Attualmente ci sono due centraline, una al Parco della Cittadella ed una alla Stazione Centrale.

Tuttavia, la diagnosi non è precisa. Bonifazi stesso ha sottolineato come la stazione della Cittadella sottostimi i dati, sia per la posizione elevata che per la schermatura delle sonde con gli alberi.

È necessario un monitoraggio più diffuso: alle due centraline dovrebbero essere aggiunte ulteriori tre postazioni, una a Torrette, una in via Bocconi e una in adiacenza al porto. Inoltre, i dati misurati dovrebbero essere integrati con dati di stazioni satellitari e modelli numerici di correlazione inquinanti - effetti sanitari al fine di avere una mappatura digitale in tempo reale di inquinamento e rischio sanitario.

La terapia non è stata introdotta per i conflitti di interesse dell’attuale amministrazione con gli operatori del porto.

In questi giorni ci sono varie ipotesi sulla terapia relativa al porto, come la creazione di una penisola e varie soluzioni di allontanamento delle navi. Il Movimento 5 Stelle suggerisce di basarsi sui modelli già messi a punto dal gruppo Bonifazi per valutare preventivamente l’efficacia di scenari alternativi".