"I ristori per le case private siano fino al 100%"

Il Comitato 15 settembre ha chiesto di inserire due emendamenti che prevedono indennizzo per immobili danneggiati da alluvione: prevede che il ristoro per danni subiti dagli immobili privati, a causa dell’alluvione, corrisponda al 100% del danno quantificato. E poi assunzione personale per Enti locali area alluvione: dispone la possibilità di assumere personale aggiuntivo necessario per far fronte alla gestione dell’emergenza. "Chiediamo ai deputati e senatori marchigiani o eletti nelle Marche di sostenere nelle sedi opportune i suddetti emendamenti" fa sapere il Comitato.