I risultati della serie C1 e C2

In serie C1 la Chemiba torna a vincere e lo fa dopo una settimana di cambiamenti: in panchina via Michele Ristè (lunedì scorso l’esonero dell’allenatore), dentro, momentaneamente, il direttore sportivo Maurizio Buratti. A Castelbellino termina 0-3 per il Cerreto d’Esi (autogol, Da Silva e Cinconze). Un fine settimana da tre anche per il Chiaravalle che torna a vincere in casa (2-1 al Lucrezia, doppietta di Di Placido). Ancora un successo (il secondo di fila) per il Pietralacroce vincente sul Fabriano (1-2, Guido Campofredano e Frezzotti).

Risultati 4°g. Fortuna Fano- ACSS Mondolfo 1-0, Campiglione- Monturano 10-7, Tre Torri-Samb 1-4, Bayer Cappuccini- Montelupone 2-8. Classifica- Fortuna Fano, Campiglione, Pietralacroce 9, Montelupone 8, Samb, Mondolfo 7, Fabriano, Chemiba, Bayer, Chiaravalle 6, Monturano 5, Castelbellino 2, Lucrezia, Tre Torri 0.

Questo il quadro della serie C2- Girone A. Risultati 4°g: Ankon Nova Marmi- Arcevia 3-3, Ostra-Cagli 1-0, Sant’Ippolito- Pieve d’Ico 6-3, Verbena- Acqualagna 0-6, Villa Ceccolini-Mantovani 1-6, Pianaccio- Dinamis Falconara 3-0, Gnano-Alma Fano 5-4. Classifica: Sant’Ippolito, Pianaccio 12, Mantovani 10, Pieve d’Ico 9, Ankon, Ostra 7, Acqualagna 6, Arcevia, Dinamis 4, Cagli, Villa Ceccolini, Gnano 3, Verbena 1, Alma Fano 0.

Serie C2 gir. B. Risultati 4°g. Cus Camerino-CDC 1-5, Treia- Pol.Victoria 1-3, Numana-Sambucheto 1-2, Recanati- San Severino Marche 3-4, Avenale-Osimo 1-2, San Biagio- Castelfidardo 1-4, Castelraimondo-Tolentino 6-3. Classifica: Castelfidardo 12, Sambucheto 10, CDC, Osimo 9, San Biagio 7, Avenale, Castelraimondo, Pol.Victoria, San Severino 6, Tolentino 4, Treia, Numana 3, Camerino 1, Recanati 0.