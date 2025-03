"I ritardi della passata estate?. Non certo per colpa del Comune"

Patrocinio e provvidenze tecniche per il concerto di Cristiano De Andrè, via libera della Commissione e adesso il testo va in approvazione nella prossima seduta del consiglio comunale. Lo show del figlio del grande cantautore genovese andrà in scena all’Arena sul Mare il 29 luglio (in esclusiva regionale e fuori dal programma dell’Ulisse Fest dove invece sono previsti i live di Max Gazzè e i Coma_Cose). L’amministrazione comunale, oltre patrocinare l’evento, ha deciso di fornire alcuni sostegni materiali, a partire dal palco e dalla sua copertura, oltre a 2mila sedie, la corrente elettrica, i camerini degli artisti, i bagni chimici: "Tutto il resto sarà di competenza degli organizzatori – ha detto l’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio – penso al piano sicurezza, al sistema ticketing e così via essendo un evento previsto a bigliettazione".

Un atto formale votato dalla maggioranza (astenuta l’opposizione). Soddisfatto Eliantonio: "L’anno scorso, non per colpa nostra, abbiamo faticato ad avere tutti i permessi per l’Arena sul Mare; quest’anno ci siamo mossi per tempo e a gennaio abbiamo chiuso quella parte potendo programmare gli appuntamenti e la qualità dell’offerta ci guadagna" ha puntualizzato l’assessore con una vena polemica diretta all’Autorità portuale. Sempre ieri approvata all’unanimità una mozione dedicata alla Casa di Francesco Podesti presentata dal consigliere di maggioranza Francesco Andreani, nonostante attimi di bagarre sul regolamento delle commissioni al momento di modificare il testo del documento.