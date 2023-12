I "Sabati del Piano", il viaggio di Paolo Notari in un quartiere dai mille colori

Sarà il noto volto televisivo Paolo Notari a condurre il primo dei ‘Sabati del Piano, un quartiere mille colori’, oggi nello storico rione anconetano. La presentazione dell’evento, organizzato dall’Associazione culturale Ankon nostra è stata affidata al giornalista marchigiano inviato di ‘Unomattina in famiglia’, ‘Full Contact’ Raidue e direttore artistico di ‘Marchestorie’, il Festival dei Borghi delle Marche. Il programma prevede un mosaico variegato di eventi culturali, ludici e formativi diffusi in tutto il quartiere. Dalle ore 16 in poi, dopo l’apertura ufficiale presso la Sala grande dei Salesiani con i saluti delle autorità e la presentazione degli ospiti e dell’Associazione, tra cui Paola Giorgi, attrice e produttrice (Bottega Teatro Marche) e lo scrittore Alessandro Moscè, tutta la zona si animerà con laboratori creativi e proiezioni cinematografiche per i più piccini, esibizioni artistiche, interventi teatrali, intrattenimento per tutte le età (giochi da tavolo, spettacoli di clownerie e l’immancabile incontro con Babbo Natale), approfondimenti culturali, mostre e tanta musica. Non mancheranno iniziative dedicate alla salute e agli stili di vita sani, con test gratuiti e punti informativi e momenti di riflessione e dialogo, per discutere di temi importanti come la salute mentale e la situazione delle donne in Afghanistan. Spazio anche alle degustazioni di prodotti locali, per riscoprire i sapori autentici del territorio, tra aperitivi e cene in compagnia. "Invitiamo tutti i cittadini, i loro amici e familiari, a condividere con noi in questo evento colorato, per dimostrare insieme il nostro amore per Ancona e per questo storico quartiere – dice il presidente di Ankon nostra Daniele Ballanti –. Ogni attività, ogni risata condivisa, ogni nota di musica, sarà un mattone per ricostruire un tessuto sociale e culturale che negli anni si è sfibrato e rischia lacerazioni definitive. Il sostegno dei tantissimi soggetti coinvolti è il cuore pulsante di questa festa. Grazie a tutti coloro che contribuiranno a rendere, almeno per un giorno, il nostro rione un luogo dove la solidarietà e la gioia di vivere si manifestano in ogni angolo". L’evento è aperto a tutti e ognuno, partecipando, potrà contribuire a trasformare il Pià’ in un arcobaleno di esperienze ed emozioni. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito https:sites.google.comviewisabatidelpiano e seguire gli aggiornamenti sui social media della manifestazione.

Raimondo Montesi