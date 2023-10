I sapori d'autunno a Falconara: ultima tappa del Sea Street Food

Ultima giornata per il ‘Sea Street Food-Sapori d’autunno’, la popolare rassegna che porta in piazza Mazzini il mare in tavola. Già nella mattinata odierna sono previsti i primi appuntamenti, a cominciare alle 11.30 dal cooking show de ‘Il cozzaro nero’ Basilio Ciaffardoni, che preparerà un gelato alle cozze, assieme alla biologa nutrizionista Barbara Zambuchini e in collaborazione con l’Istituto Marchigiano di Tutela Vini e la dottoressa Eleonora Marconi. Seguirà una degustazione gratuita. Stesso copione alle 17.30, grazie al bis servito da Erika Quattrini della gelateria ‘Il Pinguino’, la quale preparerà un gelato al pistacchio di Stigliano con acqua di mare, fondo di taralli sbriciolati e scorzette d’arancia semicandite. Modererà l’appuntamento Laura di Pietrantonio, nota giornalista del Gambero Rosso. Per i più piccoli sarà realizzato, dalle 12 alle 14, un laboratorio educativo gratuito sulle tematiche della sostenibilità ambientale e del mare stesso. La domenica sarà accompagnata dalla ‘Compagnia del Solstizio Mediterraneo’. Presenti anche stand gastronomici, nonché quelli di hobbisti, artigiani e commercianti. Il mercatino del centro, tra piazza e isola pedonale, sarà curato dalla Pro loco Falconamare.