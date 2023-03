I segni all’altezza dei giochi per i bambini: ma il problema è in quasi tutti i quartieri

L’avanzata dei cinghiali in città sembra ormai inesorabile. Il rimedio c’è, forse, ma al momento né Comune, né Provincia, né Regione lo hanno messo in atto. E intanto i cinghiali, di notte, scendono e scorrazzano in città: a Posatora come in via della Ferrovia, alle Grazie come nella zona intorno al parchetto di via Monte Marino, in via Angelini come in via Rodi, e ultimamente anche al Pincio e in via Circonvallazione. E proprio all’altezza del Pincio e dell’area giochi per bambini che, nei giorni scorsi, diversi cittadini hanno vissuto i loro incontri ravvicinati con gli ungulati, spesso in formazione familiare: in circolazione ci sono numerosi e inequivocabili video che ritraggono gli animali, di notte, in mezzo alle auto in sosta nella zona centrale della città. I cinghiali proverrebbero dal Conero, scendendo per via della Ferrovia e i campi circostanti per poi risalire da una parte verso le Grazie e dall’altra verso via Angelini dove trovano aree verdi e incolte a disposizione per le loro scorribande. Da lì la discesa fino al Pincio e via Circonvallazione il passo è breve, ma ci sono anche testimonianze di chi li avrebbe visti al parco della Lunetta di Santo Stefano, chi sostiene che di giorno si nascondano nel fossato che divide via Circonvallazione dalla stessa Lunetta, che i cani portati lì intorno, talvolta ne abbiano percepito la presenza con l’olfatto e si siano messi ad abbaiare, chi sostiene addirittura che siano arrivati dentro il parco della Cittadella, anche se è difficile immaginare come abbiano fatto a entrare. Facile che si tratti solo di voci prive di fondamento. Ma intanto la presenza degli ungulati, ripresi in video dalle abitazioni di via Circonvallazione nei giorni scorsi, è provata quanto clamorosa. Perché nei mesi scorsi non s’erano avvicinati così tanto al centro, le segnalazioni nel parco di Villa Beer o quelle a nord, a Posatora, potevano essere più giustificabili, visto che sono zone direttamente confinanti con vaste aree verdi. Adesso, invece, i cinghiali cominciano a farsi più coraggiosi, trasformandosi in frequentatori notturni di vie della città densamente popolate e centrali. Evidentemente l’avanzata di questi mesi si giustifica con il fatto che gli ungulati hanno trovato soddisfazione alla loro ricerca di cibo. Di questo passo è lecito aspettarsi di trovarli, prima o poi, vicino ad altre aree verdi della città, intorno alla Cittadella, al forte Altavilla, o magari, chissà, per viale della Vittoria.

Giuseppe Poli