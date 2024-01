I segreti delle chiese medioevali. Viaggio in Vallesina tra arte e storia

Segreti delle chiese medioevali e suggestive scoperte tra spiritualità, arte, storia ed archeologica. Sarà tutto questo l’iniziativa prevista per domani alle 17 (ingresso libero), all’Abbazia di San Vittore delle Chiuse di Genga. Ci sarà l’opportunità di immergersi in straordinarie e inedite scoperte grazie alla presentazione del libro del ricercatore di storia locale, lo jesino Francesco Formiconi dal titolo "I segreti di Jesi e delle chiese medievali della Vallesina" (Giaconi Editore), da poco uscito. Previste anche letture e performance teatrali a cura di Melissa Simona Sciacca. Si parlerà in particolare della storia dell’origine di Jesi e del suo simbolo del leone, dei segreti di Jesi dall’obelisco alla nuova sistemazione di piazza Federico II, dalla lapide di Giordano Bruno alla misteriosa mattonella "del lupanare". E ancora dalle reliquie del papa Leone IV nella Cattedrale jesina secondo quanto svelato da Sara Ferreri del Carlino e ripreso nel libro da Formiconi. E ancora l’incredibile storia del crocifisso di San Pietro Martire. "Andremo poi alla scoperta della spiritualità – spiegano gli organizzatori - con considerazioni su aspetti e simboli universali, nelle chiese romaniche di: San Nicolò (Jesi), Sant’ Urbano (Apiro), San Vittore delle Chiuse (dove viene ospitato l’incontro a Genga), Santa Maria delle Stelle, (Serra San Quirico), San Ansovino (Avacelli di Arcevia), San Francesco alle Favete (Apiro). Duque storia, arte, astronomia, archeologia e architettura incontrano la spiritualità, in un viaggio alla scoperta di luoghi e personaggi straordinari, simboli ancestrali e miti universali. Una dettagliata ricerca scientifica ma allo stesso tempo una guida ricca di spunti per vivere i luoghi citati anche con l’anima. Per scoprire come gli antichi costruttori hanno inteso facilitare il nostro contatto con l’"Assoluto". Francesco Formiconi, ingegnere, jesino è alla continua ricerca nel segno del simbolismo e della spiritualità. È già autore dei volumi "Vallesina Misteriosa" (2006) e "Jesi e Vallesina Guida Turistica" (2010).