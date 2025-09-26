I segreti di Anfiteatro e Palazzo Ferretti

Un tuffo nella cultura di Ancona, e non solo, grazie alle ‘Giornate Europee del Patrimonio’. Grande protagonista è l’Anfiteatro romano, per il quale sono previste visite guidate oggi (ore 14.30, 15.30 e 16.30) e domani (ore 16.30, 17.30 e 18.30).

I partecipanti si ritroveranno alla biglietteria del Museo Archeologico Nazionale. Prenotazioni: 071202602. Il biglietto (Museo + Anfiteatro) costa 8 euro (ridotto 18-25 anni 2 euro; gratuito per minorenni e categorie di legge). Con il biglietto integrato Museo + Anfiteatro è possibile visitare il Museo anche il giorno successivo alla visita dell’Anfiteatro. Domani (ore 10.30) l’Anfiteatro ospita ‘Una giornata da gladiatore’, con cui i servizi educativi del Museo Archeologico propongono un’attività per famiglie e bambini coinvolgente e immersiva, che trasporterà i partecipanti indietro nel tempo, in un viaggio nel passato alla scoperta dell’antica arte gladiatoria. Potranno così conoscere da vicino la vita quotidiana dei gladiatori: dall’addestramento fisico alla dieta, dalle tecniche di combattimento alle regole dell’arena.

L’iniziativa è anche un’occasione per conoscere uno dei monumenti più significativi dell’architettura romana, e in particolare il suo valore nel tessuto urbano dell’Ancona antica. Anche in questo caso il punto di ritrovo è la biglietteria del Museo, alle ore 10.15. Prenotazioni al numero 071202602. Da ricordare che in occasione delle ‘Giornate Europee del Patrimonio’ domani il Museo Archeologico Nazionale sarà aperto in via straordinaria fino alle ore 23.30, al costo simbolico di 1 euro, a partire dalle 19.30.

E’ l’occasione per immergersi nelle atmosfere di Palazzo Ferretti e soprattutto per vedere per la prima volta il preziosissimo Cofanetto in avorio e ambra proveniente da Belmonte Piceno. L’iniziativa si deve alla collaborazione fra la Soprintendenza all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e la Direzione regionale Musei nazionali Marche. Il Cofanetto, risalente alla metà del VI secolo avanti Cristo, resterà esposto fino al 6 gennaio nel Salone delle feste del Museo.

Nel pomeriggio (ore 18), nell’Auditorium del Museo e poi nel Salone delle Feste è in programma la conferenza pubblica di presentazione del Cofanetto da Belmonte Piceno alla quale interverranno, tra gli altri, il direttore del Museo Diego Voltolini, Francesco Belfiori, funzionario archeologo, e Nicola Bruni funzionario restauratore.