"I segreti di Jesi e delle chiese medievali" svelati da Formiconi

Domani (ore 18, ingresso libero) saranno svelati a palazzo dei Convegni "I segreti di Jesi e delle chiese medievali della Vallesina" raccontati dall’ingegnere jesino Franceso Formiconi. Al centro dell’incontro inedite scoperte in un viaggio dove la spiritualità incontra la storia, l’arte e l’archeologia: l’origine di Jesi e del suo leone, i segreti della città dall’obelisco alla nuova sistemazione di piazza Federico II, dalla lapide di Giordano Bruno alla misteriosa mattonella "del lupanare", dalle reliquie di papa Leone IV, il pontefice dipinto anche da Raffaello custodite in Cattedrale la cui storia è stata raccontata dalla giornalista Sara Ferreri per il Carlino, fino alla storia del crocifisso di San Pietro Martire. Interverranno lo storico Emanuele Ramini, lo storico dell’arte Federico Pace e l’esperto in simbolismo Gianluca Curzi. Letture a cura di Luigi Ramini.