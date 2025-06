"I servizi ci sono. Ma è ridotto male"

Beatrice Felici ha il negozio di abbigliamento sulla strada principale di Pietralacroce: "Io non abito qui, ma ci lavoro ed è più il tempo che passo qui che a casa mia. I problemi sono diversi, sembra un rione dimenticato, nonostante sia quello più chic, che fa più lustro. Non abbiamo più un bar, la strada è sporca, crescono le erbacce, e tutto solo in questa piccola zona. Ci sono i supermercati, la macelleria, la farmacia, le Poste: i servizi ci sono, ma bisogna ridare la voglia al cittadino di restare qui e di non scendere in città. Per fare questo servirebbe riqualificare il quartiere. C’è l’illuminazione da rifare, perché di sera è troppo buio, sono 14 anni che la chiedo. E poi il degrado urbano. Sembra un quartiere abbandonato, a parte i servizi non c’è più niente. Mi dispiace davvero vedere Pietralacroce ridotta così".