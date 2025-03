I servizi sociali ancora nel caos. Delega al super dirigente Foglia. Il bando perso ora diventa un caso

In attesa della riorganizzazione dell’assetto dirigenziale comunale, il vicesegretario Giorgio Foglia ha assunto la delega di reggente del servizio Politiche sociali e assistenziali e del coordinamento dell’Ats 11. Il super-dirigente del Comune, che ha sulle sue spalle diversi servizi (politiche educative, stato civile, servizio informatico, patrimonio, anagrafe, elettorale, area contratti e servizi), assumerà l’interim dal 1° aprile prossimo con scadenza alla nomina del nuovo dirigente d’area o, al massimo, fino al termine del mandato del sindaco. Di fatto Foglia assume a sè il ruolo dell’ormai ex dirigente Claudia Giammarchi, dimissionaria, uno dei vari pezzi persi dall’assessorato guidato da Manuela Caucci negli ultimi mesi.

In attesa di una riorganizzazione e di un netto cambio di passo, la struttura sta perdendo colpi, come ad esempio la mancata ammissione alla graduatoria dell’avviso pubblico ‘DesTeen-azione - desideri in azione’. Proprio su questo ieri Palazzo del Popolo ha diffuso un comunicato: "Il Comune di Ancona è risultato non ammissibile al finanziamento per nessun’altra ragione se non in quanto non si è visto assegnare il punteggio di ‘priorità del bisogno’ in relazione alle situazioni del target residente. Ad Ancona, infatti, sono presenti: 2 centri giovanili, 1 Punto Luce per i pre-adolescenti di Save the Children e 4 Centri Ricreativi. È inoltre attivo anche il Servizio Informabus, Unità di Strada. Tutti servizi dislocati sul territorio e presenti già da anni. La quantificazione massima del valore del progetto prevista per il triennio era di 3 milioni di euro, vale a dire 1 milione di euro all’anno e il Comune di Ancona aveva realizzato un piano finanziario di 900mila euro all’anno". Di tutt’altro parere il gruppo consiliare del Partito Democratico di Ancona: "Unico comune delle Marche e tra i pochi capoluoghi di Italia a non essere ammesso, una brutta figura – dicono Dini, Petrelli, Vecchi, Fiordelmondo, Foresi, Tommassetti e la consigliera Giangiacomi che l’altro ieri aveva presentato l’interrogazione – L’assessore Caucci ha prima risposto in aula dicendo ‘mi dispiace, la prossima volta faremo meglio’, ammettendo implicitamente un errore da parte dell’assessorato; poi si è nascosta, tramite un comunicato, dietro alla scusa del mancato punteggio per la ‘priorità del bisogno’. Tuttavia, al contrario di quello che lei afferma, la domanda del Comune di Ancona avrebbe potuto comunque raggiungere i 60 punti necessari per essere ammessa alla graduatoria anche senza avere i 20 punti massimi per la priorità del target residente. Le graduatorie sono state valutate in base a diversi criteri, per un totale complessivo di punti da assegnare pari a 100. Usare questo alibi significa continuare a prendere in giro i cittadini nel vano tentativo di nascondere la sua inadeguatezza al ruolo che ricopre".

p.cu.