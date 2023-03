I sindacalisti Usb incontrano Papaveri: i conti preoccupano

Situazione economica di Conerobus, i referenti del sindacato Usb sezione Lavoro hanno incontrato il presidente della partecipata del Comune di Ancona, Muzio Papaveri: "Volevamo essere informati e verificare se effettivamente come stessero le cose a proposito di voci su un importante deficit di bilancio _ si legge in una nota di Usb per l’anno 2022, dopo la chiusura positiva del 2021. Il presidente del Cda ci ha purtroppo confermato che l’azienda si trova in condizioni economiche pesanti per due motivi: i costi del carburante incidono sul deficit per 1,5 milioni di euro, mentre 2,7 milioni di euro riguardano la mancata vendita di biglietti e abbonamenti. La sindaca di Ancona annuncia di voler anticipare 2,5 milioni di euro per far fronte ai problemi di liquidità di Conerobus, fatto apprezzabile che comunque ci risulta essere sottoposto al passaggio del voto del Consiglio Comunale. Ad USB sembra del tutto evidente però che la situazione complessiva, preoccupante sia per i dipendenti che per l’utenza, non riferibile dunque agli strati più ricchi della cittadinanza, dovesse essere oggetto da subito di una comunicazione da parte della sindaca Mancinelli ai lavoratori di Conerobus". L’altro ieri la stessa Mancinelli ha confermato lo stanziamento dei 2,5 milioni a favore delle casse dell’azienda.