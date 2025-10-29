I sindacati in Provincia: "Garanzie per i lavoratori o non firmiamo accordi"

Crisi Conerobus, le organizzazioni sindacali incontrano il Presidente della Provincia di Ancona, Andrea Carnevali, e chiedono un cambio di passo. I rappresentanti dei lavoratori hanno rimarcato, alla presenza di uno dei soci di maggioranza (31% del capitale, quello di maggioranza resta il comune di Ancona col 40%), la necessità di avere una visione di insieme, riguardo tutto il contesto aziendale, con particolare riferimento a quello che l’azienda stessa definisce ‘Piano di risanamento’.

L’incontro dell’altro ieri ha fatto seguito a quelli andati in scena nei tre lunedì di ottobre precedenti con i vertici di Conerobus, di fatto infruttuosi, visto che al momento lo sciopero di 8 ore proclamato per il 20 novembre resta in calendario: "Ad oggi – affermano i vertici delle sigle trattanti, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro; manca l’Usb – ci è stato esclusivamente presentato un documento in cui si chiede di avallare la scelta di aderire al fondo bilaterale di solidarietà, per una parte di dipendenti da loro definiti in esubero, senza presentare, se non in forma puramente teorica, la situazione reale dei conti. Oltre a questo, non viene minimamente descritto il modus operandi in cui il fondo sarebbe attuato, verso chi ed, eventualmente, in quale forma. Mancano le dovute garanzie, le relazioni industriali sono attuate, per ora esclusivamente in forma minima.

Il presidente Carnevali ha comunque prospettato una situazione molto critica, rimarcando l’indebitamento dell’azienda, che porterà, nella giornata di mercoledì, a una approvazione del bilancio con un passivo minore rispetto alle previsioni, ma comunque presente. Passivo che rischia di rendere necessaria una ulteriore riduzione del capitale sociale, con tutte le conseguenze del caso".

La nota sindacale congiunta va oltre: "Viene rimarcata dalla Provincia la necessità di una riorganizzazione e viene ribadito dai sindacati presenti che tutto ciò non potrà in nessun modo, avvenire senza un accordo con la parte sociale che riduca al minimo i rischi e che protegga i lavoratori, tutti, da ogni conseguenza. Se si chiedono sacrifici, ciò non può prescindere da un impegno concreto da parte dei soci e delle istituzioni tutte, a partire dalla Regione, a cui abbiamo già richiesto un incontro urgente".

Nel frattempo prosegue la raccolta di firme, anche attraverso una petizione, da parte del Comitato Utenti del Tpl di Ancona. In meno di un mese è stato raggiunto l’obiettivo di superare quota mille. La raccolta firme terminerà sabato 1° novembre.

Pierfrancesco Curzi