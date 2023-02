I sindacati: "Ospedale, persi cinquemila utenti"

"Pronto soccorso di Jesi e Torrette intasati da codici bianchi e verdi che non riescono ad essere filtrati dalle strutture del territorio: si potenzi il punto di accesso territoriale all’ospedale di Chiaravalle". La richiesta arriva da Patrizia Massaccesi, Alessandro Mancinelli e Sandro Bellagamba per Cgil, Cisl e Uil. "Nel 2011 a Chiaravalle, in quello che si chiamava punto di primo intervento – rimarcano i sindacalisti - venivano trattati 10.154 casi (nella stragrande maggioranza codici bianchi e verdi), nel 2022 questa cifra si è più che dimezzata scendendo sotto i 5mila casi l’ anno (4.951 casi, per il 95% codici bianchi e verdi). Dove sono finite le oltre 5mila persone che non si sono rivolte al Pat di Chiaravalle? Sono andate a intasare le strutture vicine, aumentandone le difficoltà di accesso e assistenza". Questo perché "nel Pat di Chiaravalle nel corso degli anni, si è persa la possibilità di effettuare qualsiasi tipo di analisi del sangue, e anche il servizio di radiologia, per carenza di personale medico, non permette di effettuare ecografie. Necessaria anche una maggiore manutenzione dei locali e dei bagni, poco funzionanti".