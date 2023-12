I sindacati scrivono a Silvetti: "Caos nelle deleghe degli assessori"

Caos deleghe, i sindacati scrivono al sindaco per chiarire i compiti dei propri dipendenti. La riorganizzazione dell’ente è ancora in via di definizione, ma i cambiamenti apportati dalla nuova amministrazione sta creando problemi ai dipendenti comunali, assessorato per assessorato, servizio per servizio. Ci sono casi emblematici in cui un settore della macchina comunale ricade all’interno di ben tre assessorati, o meglio di altrettante deleghe che però sono state ripartite in maniera complessa. Tra i casi emblematici possiamo annoverare lo sport, diviso a metà tra il vicesindaco Zinni (pratica sportiva) e l’assessore Berardinelli (impianti sportivi), oppure lavori pubblici e manutenzioni dell’assessore Tombolini che entrano in contatto con il verde e il decoro del collega Berardinelli. Si tratta soltanto di alcuni degli esempi che stanno rendendo molto complicata l’attività degli uffici, motivo per il quale le organizzazioni sindacali hanno chiesto a sindaco e giunta di fare chiarezza al più presto.

In queste settimane sono attive le commissioni che dovranno individuare le nuove figure dirigenziali a tempo determinato da dedicare a una serie di settori. Sono state di recente attivate le commissioni tecniche per le nomine dei dirigenti all’edilizia privata, al commercio, alla cultura, al turismo e via discorrendo. Si tratta di dirigenti a tempo che saranno al livello intermedio rispetto alle cinque macro aree annunciate la settimana scorsa dall’amministrazione comunale. Altrettanti responsabili gestiranno le seguenti aree: management pubblico e benessere; opere pubbliche; contratti e servizi; risorse e sviluppo economico; pianificazione urbana e ambientale.

Il sindaco, Daniele Silvetti, sarà a capo della Conferenza dei Capi Area che si riunirà periodicamente per fare il punto della situazione. Nella prima fase della nuova legislatura, il primo cittadino e la sua giunta hanno deciso di confermare la quasi totalità dei dirigenti, mantenendo in servizio anche quelli non in ruolo, ad esempio Roberta Alessandrini (Gabinetto del sindaco) e Roberto Panariello (Ambiente). Ma ci sono novità anche per i dirigenti di ruolo: Ghiandoni, Giammarchi, Centanni, Capannelli, Foglia, ossia appunto i nuovi capi area dell’amministrazione e ovviamente tutti confermati, ma protagonisti di un vero e proprio valzer di deleghe, specie Centanni e Capannelli che si dividono, ad esempio, lavori pubblici, urbanistica, mobilità e così via.