I sindacati sono spaccati "Proposta da valutare"

"Fino a settembre gli stipendi dovrebbero essere garantiti. Nel frattempo aspettiamo i fondi del Ministero". All’incontro tra Daniele Silvetti e i lavoratori di Conerobus c’era anche Francesco Coppari, rsu Conerobus Fit-Cisl: "L’assessore regionale Brandoni ha confermato che l’interlocuzione col governo è a buon punto e dunque i fondi per salvare le aziende del Tpl nazionale ci dovrebbero essere _ spiega Coppari _. Lo stesso Brandoni ha poi annunciato l’anticipazione dei fondi regionali e di aver, in tal senso, parlato con la sindaca Mancinelli. L’incontro con il candidato del centrodestra Daniele Silvetti è stato importante, ma per ora resta una chiacchierata in attesa di capire chi siederà sulla poltrona di sindaco. La proposta di Silvetti di fusione dell’azienda con l’altra partecipata, Mobilità e Parcheggi, per ora lascia il tempo che trova, bisognerà capirne la fattibilità, ma tutto ciò che serve a portare beneficio ai lavoratori, al momento sul filo del rasoio, va colto con favore". In Conerobus non c’è solo ‘ansia per i conti, ma una situazione difficile tra direzione e lavoratori: "I rapporti si sono deteriorati, è palese _ aggiunge Coppari _, c’è malessere, specie su certe scelte. L’azienda ha chiesto sempre di più ai lavoratori, ma in cambio ha concesso nulla, neppure un buono carburante per chi ha rischiato sotto il Covid".

Che i rapporti siano tesi lo conferma Fabiano Falappa, delegato dell’Usb, sindacato autonomo che presto potrebbe entrare dentro l’rsu: "Siamo stanchi della governance aziendale e di tutto. L’assessore regionale ai trasporti ieri sera (lunedì, ndr.) ci ha fornito numeri su Conerobus che mai nessuno prima ci aveva fornito. Mi chiedo, ma i soldi dove sono andati a finire?

Il candidato sindaco Silvetti ci ha ascoltato, adesso vorremmo capire cosa intende fare sulla mobilità urbana e sui progetti ad essa collegati. Basta altri parcheggi in centro, attirare ulteriore traffico. Io sono un autista e il caos sulle strade è già devastante. Mancano le corsie preferenziali, ci sono mille cantieri e le sedi stradali ridotte in pessime condizioni. La fusione tra Conerobus e M&P? Bene che il tema sia tornato d’attualità, darebbe risposte ai tanti inabili al lavoro in Conerobus".