I sindaci consegnano diplomi ai concittadini che studiano

I sindaci consegnano i diplomi ai loro concittadini studenti. Partecipata cerimonia a palazzo Bisaccioni, per la consegna dei diplomi dell’Istituto Cuppari Salvati di Jesi. Il titolo di studio è stato ottenuto in amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi aziendali, turismo e costruzioni ambiente e territorio, servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Presenti, oltre ai ragazzi, docenti e genitori. L’invito è stato esteso anche ai sindaci dei Comuni di residenza dei ragazzi e loro hanno aderito con entusiasmo: erano presenti i sindaci di Morro d’Alba Enrico Ciarimboli, Castelplanio Fabio Badiali, Belvedere Ostrense Sara Ubertini, Mergo Luca Possanzini, Monte San Vito Thomas Cicco, San Marcello Graziano Lapi, Filottrano Lauretta Giulioni, e poi vicesindaci e assessori di altri dieci Comuni tra cui Jesi. Dopo i saluti del presidente della Fondazione Carisj Paolo Morosetti, il dirigente scolastico Alfio Albani, parlando ai sindaci, ha invitato a "valorizzare i saperi e le sensibilità dei ragazzi molti dei quali diplomatisi con il massimo dei voti e con lode".